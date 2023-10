Carlos Trejo reta a su archienemigo Alfredo Adame para enfrentarse en 'La Isla 2023'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, una de las rivalidades más fuertes del mundo del espectáculo es la que formaron Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes incluso han intentado llegar a los golpes con tal de arreglar sus diferencias, así que después de sus fallidas peleas podrían enfrentarse en el reality de supervivencia de TV Azteca.

El llamado 'Cazafantasmas' decidió aventurarse a vivir la experiencia de La Isla Desafío en Turquía, donde formó parte del equipo de los Rebeldes, aunque su participación fue breve ya que se convirtió en el tercer eliminado de la temporada tras no superar a sus rivales en el duelo del destierro, pero asegura que está dispuesto a regresar.

Fue en una reciente entrevista captada por Berenice Ortiz, donde el experto en lo paranormal retó a su archienemigo para que también se una a la competencia y así demuestren con sus habilidades quién es el mejor, por lo que espera que la producción lo escuche y los enfrente: "Depende la prensa y del público que exija a La Isla que nos metan a los dos", expresó.

Carlos Trejo quiere regresar a 'La Isla Desafío en Turquía' | Twitter @IslaReality

Trejo asegura que los ejecutivos del programa lo contactaron para que regresara, pero esta habría sido su petición, así que como la competencia ya va avanzada es posible que no se le cumpla su deseo, pero quizás lo contemplen para otra edición ya que para muchos sería épico verlos enfrentándose en los circuitos, aunque Adame ya estuvo en un proyecto similar y resultó victorioso.

A pesar de su corta estancia, el autor de Cañitas bajó 14 kilos de peso, demostrando que lo que se muestra en pantalla es real, pues confiesa que fue duro sobrevivir comiendo un pollo al día, así que ahora que regresó a México está disfrutando de todo lo que se privó: "Es un reality neta, no hay comida, el ejercicio y sí me la avente fuerte, pero gracias a Dios me fue muy bien".

Después de que le notificaran los reporteros que Adame ahora se lanza como cantante de cumbia, Carlos Trejo le deseo lo mejor ya que asegura sentir pena por la forma en que acabo con su carrera: "Es un tipo que me da mucha lástima que haya terminado de esa manera después de tener una carrera exitosa", comentó y destacó que si tiene proyectos es por sus escándalos y porque malbarata sus presentaciones.

Hasta el momento de la publicación, Alfredo Adame no ha reaccionado ante su invitación, pero se espera que en las próximas horas le de alguna respuesta ya que tienen conflictos muy personales arrastrando desde hace años y han buscado la forma de desahogarlos, así que esta sería una interesante opción.

Fuente: Tribuna