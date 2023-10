Kanye West controlaría la vida de su esposa; amigos de Bianca Censori estarían preocupados

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado viernes, 6 de octubre, el medio Daily Mail confirmó que Kanye West y su actual pareja, Binca Censori, contrajeron nupcias de manera legal a tan solo 1 mes de que el también diseñador de moda se divorciara oficialmente de Kim Kardashian y aunque una fuente cercana a la pareja relató que ambos se aman mucho, la realidad podría ser un poco más turbia de lo que parece.

De acuerdo información del mencionado tabloide británico, Kanye West controlaría cada aspecto de la vida de Bianca con la finalidad de que la arquitecta se convierta en una "versión radicalizada de Kim Kardashian" que únicamente vive para complacer al rapero, esto según algunas fuentes consultadas por Daily Mail. Y es que, de acuerdo con algunos informantes, Ye se habría ocupado de adoctrinar a la joven durante los meses que han estado viviendo en Europa.

famosos Kim Kardashian frena en seco a un reportero que la cuestionó sobre Kanye West: "No me hables"

"Kanye tiene un conjunto de reglas para Bianca, que incluyen nunca hablar y usar lo que él quiere que ella use. También le exige que coma ciertos alimentos y que haga ejercicio aunque Kanye no haga ejercicio (...) Ya no tiene opinión propia", relató la fuente.