La mamá de Kimberly 'La Más Preciosa' se opone a su boda: "No quiero a ese hombre"

Ciudad de México.- La famosa influencer, Kimberly 'La Más Preciosa' tiene casi un pie en el altar, pues falta muy poco para su boda con Óscar Barajas y aunque ya tiene todo listo para su enlace nupcial, le falta la aprobación de su madre, quien se opone por completo a que le dé el sí, acepto a su pareja, con quien apenas lleva 10 meses de relación.

Fue en una reciente transmisión en vivo, donde la señora Martha no se guardó nada de su opinión y le dejó en claro que no le parece un buen hombre su prometido, por lo que espera que se arrepienta de su decisión ya que no les augura futuro: "Yo opino que no quiero que se case mi hija con ese hombre, ojalá y no se arrepienta", expresó la mamá de la estrella de Internet.

Sin embargo, Kim le explicó que su pareja ha estado al pendiente de ella y que le tiene gran aprecio, por lo que no debería ser grosera. Además, le dejó en claro que sin importar lo que puedan opinar de su relación se van a casar, así que le sugirió que es mejor que lleven una buena relación como la familia que van a ser.

No me importa nada de lo que opinen, tu puedes decir lo que quieras porque eres mi mamá, pero hasta ahí nomás, porque es mi decisión yo ya estoy grande", respondió la influencer.

La mamá de Kimberly 'La Más Preciosa' no quiere a Óscar Barajas como yerno | Imagen especial

De igual forma, le explicó que si Óscar no aporta la misma cantidad económica es porque gracias a su trabajo ella tiene más posibilidades: "Mira ma, yo te voy a decir una cosa delante de la gente. Esto de la boda, él no gana lo que yo gano", explicó pero muchos internautas le dieron la razón a su mamá, pues creen que su futuro matrimonio se va a basar en intereses.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la matriarca de las chica de 'Las Perdidas' muestra su descontento con su prometido, pues lo ha acusado de ser un mantenido y de tener graves problemas de adicciones, mismos que él asegura haber superado y hasta ahora sus planes de boda se mantienen en pie, así que será en diciembre cuando celebren su unión.

Recientemente, Kimberly 'La Más Preciosa' anunció que su fiesta podría ser transmitida vía streaming para que el público pueda presenciar lo que ocurrirá en la fiesta, aunque advirtió que tendrá un costo tener acceso a este material, por lo que también le han llovido críticas, así que veremos en qué termina su matrimonio ya que desde que anunció su compromiso no ha dejado de causar polémica.

Fuente: Tribuna