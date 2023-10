Lucerito Mijares revela que Peso Pluma la decepcionó por esta razón: "Me desilusionó"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una entrevista con Anette Cuburu, Lucerito Mijares dejó entrever que ya está buscando quién le robe el corazón y al parecer hay varios candidatos para esto, como es el caso del hijo de Alan Tacher, Alex, a quien la propia estrella de El Mago le solicitó que se contactara con ella, algo que dejó impresionados a propios y ajenos, dado a la seguridad que la hija de Manuel Mijares irradió.

Pero Alex no sería el único aspirante a convertirse en novio de Lucerito, ya que la famosa reveló en una entrevista reciente que podría estar interesada en Javier Poza, quien aseguró estaba "guapísimo", pero así como hay jóvenes que, potencialmente se podrían robar el corazón de la joven, también hay quienes habrían quedado vetados y éste sería el caso del afamado cantante de los corridos tumbados bélicos, Peso Pluma.

Si bien, el originario de Jalisco estaría rompiendo todos los récords en ventas con sus exitosas canciones como es el caso de Ella baila sola, la realidad es que el intérprete habría fallado en algo y esto sería conquistar el corazón de Lucerito Mijares. Como algunos recordarán, hace unos días, la hija de la protagonista de Alborada y Por ella soy Eva, acudió a una entrevista con la exconductira de Venta la Alegría, donde habló sobre sus amores platónicos.

Lucerito Mijares muestra su decepción por Peso Pluma

En dicha reunión, la joven reveló que se habría quedado flechada con Peso Pluma, después de que vio un video en el que recibió a un fan que tenía parálisis cerebral. Al parecer, Lucerito habría quedado flechada con la calidad humana de Hassam (nombre real de la Doble P): "Vi un video de cómo recibía a un fan que tenía parálisis cerebral. ¡Híjole! No, no, no o sea: quiero que se case conmigo. Lo amé, fue un adorado", declaró la joven, de 18 años.

Pero todo esto terminó hace unos días, cuando Lucerito fue al estreno de Cirque Du Solei: Corteo, en la Ciudad de México, donde fue entrevistada por la prensa. Durante este encuentro, una de las periodistas le dijo a Lucerito que Peso Pluma suele tratar muy mal a los reporteros mexicanos, asegurando que los "trata de la fregada", hecho que habría decepcionado notablemente a la joven cantante.

"¿Cómo creen? Ay no, ya, entonces ya no", declaró la famosa.

Peso Pluma decepciona a Lucerito Mijares

Fue en esta misma entrevista que Lucerito Mijares comentó que, aunque no le parece que Peso Pluma sea un hombre atractivo físicamente, creyó que su personalidad era distinta, cosa que le atrajo más, pero al notar como era con las personas de la prensa, se sintió francamente decepcionada: "Es que su físico no tanto, pero pues su personalidad... Digo ahorita, ya que me dijeron esto, me desilusionó."

