Mariana 'La Barby' Juárez anuncia su debut en famosa plataforma de suscripción

Ciudad de México.- Después de su éxito en La Casa de los Famosos México, Mariana 'La Barby' Juárez ha decidido aprovechar la popularidad que sumó dentro del reality para tener nuevos proyectos televisivos, pero en una reciente entrevista dejó en shock a sus admiradores al anunciar su debut en una famosa plataforma de suscripción con la que piensa deleitar la pupila.

La pugilista siempre ha sido clara al decir que a pesar de que su deporte es rudo, nunca ha perdido su lado femenino y de sensualidad, por lo que a sus 43 años piensa presumir la trabajada figura que posee al desprenderse de su ropa para posar en paños menores, por lo que pronto esto será su nuevo negocio, mismo al que ya han entrado varias famosas.

Debido a que constantemente comparte en sus redes sociales imágenes subidas de tono, 'La Barby' recibió un sinfín de peticiones para que pusiera a la venta su contenido, así que quiso escuchar a sus admiradores y consentirlos, aunque asegura tener muy claros sus límites, así que niega hacer desnudos totales o videos que rebasen la magia de la sensualidad.

El calendario del próximo año lo vamos a vender en OF, así que hay viene mi OF", anunció ante las cámaras de Eden Dorantes.

La campeona de box recordó que una vez ya posó como Dios la trajo al mundo en una revista para caballeros, pero ahora que es madre de una adolescente tiene más responsabilidad de cuidar su contenido, pero eso no evitará que ponga a soñar a sus fans ya que lleva años cuidando su cuerpo y piensa presumirlo con candentes imágenes.

Mariana 'La Barby' Juárez lista para deleitar la pupila de sus fans | Instagram

Pero eso no es todo, pues ahora que 'La Barby Juárez' compite en Las Estrellas Bailan en Hoy junto a varias celebridades, confesó que ya habló con algunas de sus compañeras para ver si se animan a realizar una colaboración en la página azul y al parecer hubo quienes sí se mostraron interesadas, por lo que próximamente podría sorprender.

Hemos estado platicando muchas de las chicas que estamos ahorita en lo de baile y nos parece una idea fabulosa poder hacer cosas padres, no es de un desnudo, que nuestro público se alegre un poquito la pupila", platicó la deportista.

No obstante, a pesar de las cantidades millonarias que algunas logran alcanzar con este negocio, la boxeadora dijo no querer vivir de esto, pues tiene su profesión y este contenido será como un guiño de agradecimiento para su público que siempre le ha dado respaldo, pero aunque todavía no cuenta con una fecha oficial para su lanzamiento advierte que será en diciembre e invita a que estén al pendiente de sus redes.

Fuente: Tribuna