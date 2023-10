Natanael Cano y Alex Turner, de Los Artics Monkeys, viven momentos de terror por sismo de Oaxaca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado viernes, 6 de octubre, la vida parecía ir normal en Oaxaca y la Ciudad de México, donde sus pobladores realizaban sus actividades cotidianas, mientras que algunos afortunados habían pasado la noche disfrutando del concierto de Natanael Cano y de Artic Monkeys, los cuales se celebraron en las entidades anteriormente mencionadas.

Aunque la noche pintaba para ser recordada por mucho tiempo por los increíbles shows del cantante del regional mexicano y del rockero, las cosas dieron un giro inesperado, cuando la alerta sísmica se activó. Como algunos recordarán, la noche de ayer se registró un temblor de 6.0 con epicentro en Matías Romero, en Oaxaca, estado en el que precisamente se encontraba Natanael Cano.

De acuerdo con algunos informes, el intérprete de éxitos como Mi bello ángel, Amor tumbado, Mas altas que bajadas y Cuerno azulado, se encontraba en el Auditorio Guelaguetza, cuando comenzó a sentirse el sismo. Según un video compartido por la usuaria de X (red social anteriormente conocida como Twitter) @BereniceDiazG, el icono de los corridos tumbados bélicos dejó de cantar e inmediatamente fue protegido por miembros de seguridad.

Esto provocó que varios de los presentes comenzaran a lanzar gritos, chiflidos e improperios, puesto creyeron que se trataba de una interrupción del propio Natanael, esto debido a que no se habían percatado todavía del temblor. Como suele ocurrir en este tipo de casos, el espectáculo tuvo que ser interrumpido por varios minutos; afortunadamente para el público, el show continuó de manera normal al final de la noche.

Como se mencionó al comienzo de esta nota, Natanael Cano no fue el único que sufrió los estragos del sismo, puesto el afamado intérprete de éxitos como Mardy Bum o Do I Wanna Know: Alex Turner de los Artic Monkeys se encontraba en el Foro Sol, de la Ciudad de México, finalizando un concierto, cuando las alertas comenzaron a sonar. En redes sociales como TikTok, se puede apreciar el momento en el que el líder de la agrupación sale al área despejada junto a su equipo de seguridad.

En uno de los clips se aprecia al rockero bastante nervioso, quien a su vez, es consolado por una mujer que únicamente atina a abrazarlo. Dado a lo gracioso del asunto, el clip se volvió viral e incluso varias personas comentaron que sería buena darle un "bolillo" al intérprete para que se le baje el susto; otros más argumentaron que tembló porque Alex vino a México e hizo retumbar la tierra.

