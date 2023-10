Paola Rojas quiere encontrar un 'colágeno' y piropea a Emmanuel Palomares: "Está riquísimo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El concepto del programa Netas Divinas ha sido siempre que sus conductoras y colaboradoras puedan hablar de temas tabú o controversiales sin restricciones y con mucha libertad de expresar lo que no se debería decir ante las cámaras. Recientemente fue Paola Rojas quien abrió su corazón ante el público de la emisión de Unicable revelando que ella sí podría enamorarse de alguien más joven y además hasta provechó para piropear a Emmanuel Palomares.

Como se sabe, la periodista mexicana ha aprovechado este espacio para mostrar que no es tan seria como todos creen, pues se dedica al ámbito noticioso, y cada vez ha sido más abierta para hablar de temas controversiales. Durante la más reciente emisión de Netas Divinas. la exesposa de 'Zague' compartió que ella estaba muy de acuerdo en que mujeres mayores tuvieran un 'colágeno', siempre y cuando sea algo consensuado.

Por su parte, su compañera Consuelo Duval opinó lo mismo y fue cuando mencionó a Emmanuel, quien en varias ocasiones ha visitado a 'Las Netas' y ha tenido bailes muy cercanos con Pao. Juanpa Zurita, quien estaba de invitado en el foro, elogió el físico del galán venezolano recordando su participación en ¿Quién es la máscara?: "Está muy estructurado físicamente", comentó el joven, mientras que Rojas fue más mordaz y declaró.

¡Está riquísimo!", opinó la famosa.

Paola Rojas y Emmanuel bailando en 'Netas Divinas'

Posteriormente, Paola reconoció que aunque en la actualidad está muy feliz en una relación sentimental, si vuelve a estar soltera no dudaría en tener un romance con alguien más joven: "Si fuera soltera y de pronto me topo con un Diego o un Benjamín que resulta que me encanta, me emociona, me motiva y elegimos salir, yo en serio no tendría el prejuicio a salir con alguien más joven que yo", expresó la periodista de 46 años.

Rojas también comentó que lo más difícil de entablar un noviazgo con estas características son los prejuicios de la sociedad. Y es que la conductora recordó que está muy normalizado que hombres mayores salgan con jovencitas, pero una mujer no puede hacer lo mismo porque es condenada. Finalmente, la exesposa del comentarista de TV Azteca destapó que su novio es 11 años mayor que ella, pero sigue sin revelar su identidad y tan solo se sabe que es un hombre argentino.

De verdad estoy hablando desde una posición hipotética, yo tengo pareja y me lleva 11 años", reveló.

