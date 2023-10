Sergio Mayer disfruta ser protagonista de escándalos: "Me fortalece, me nutre"

Ciudad de México.- Después de su paso por La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer no ha dejado de ser centro de polémica, no sólo por destapar sus intenciones por seguir en la política, también por los problemas en los que se le ha involucrado en las últimas semanas como que los GB5 lo excluyeron de su proyecto y lo acusan de haberlos maltratado abusando de su rol como mánager.

Sin embargo, al actor de 57 años asegura que no le afecta estar en medio de la controversia, al contrario le gusta ser el 'Señor Escándalo' y no teme a las críticas que pueda recibir, pues asegura que el hate lo fortalece y le manda un fuerte mensaje a todos sus detractores que piensan que lo hunden con sus comentarios.

Fue en una reciente entrevista, donde le cuestionaron su sentir ante la opinión pública que constantemente lo tunde, pero dijo no incomodarse con que lo pongan en el ojo del huracán y con una sonrisa llena de sarcasmo se creció al revelar todo el poder que le dan al hablar para bien o para mal de él, pues con tantos años de trayectoria no es ajeno a la atención mediática.

A mí el escándalo me fortalece, me nutre, los haters me hacen fuerte, que sigan rebuznando", expresó.