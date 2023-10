"Soy gay": Fer Sagreeb, conductor de 'Hoy', rompe en llanto al salir del clóset en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Fer Sagreeb, quien ha formado parte del programa Hoy y del equipo de TUDN, se apoderó de la atención de la prensa debido a que en días recientes habló por primera vez sobre sus preferencias sexuales, pero no de la forma que él hubiera querido. Resulta que el también chico fitness aparentemente fue obligado a declararse gay debido a fuertes comentarios que hizo Jawy en el reality El Hotel VIP.

El originario del estado de Guerrero ha destacado en la televisora de San Ángel por su participación en diversos programas como Ponte Fit en Televisa Deportes y del matutino del Canal de Las Estrellas, donde colabora en una sección fitness junto a Jenny García. También compitió en el reality Reto 4 Elementos en el 2018 y ha podido actuar en exitosas telenovelas como Amor de barrio y Mi corazón es tuyo.

Sin embargo, desde hace un par de meses Sagreeb acaparó la atención de los medios de comunicación ya que se unió al nuevo reality de Canal 5, El Hotel VIP. Durante la reciente ronda de nominación, el presentador de 34 años fue sorprendido por Jawy, quien decidió mandarlo nominado porque consideraba que no estaba mostrando su verdadera cara: "Siento que no está siendo él mismo, quiero de corazón ayudarle porque he pasado esto con otros amigos".

No sé a qué te refieres, yo vengo a que la gente conozca lo que no conocía a dar lo mejor de mí", dijo el conductor de Hoy.

Mientras que el ex de Manelyk insistió en hacerlo hablar de eso que estaba ocultando: "Muchos no se atreven y yo sé que tú eres gente que se atreve, eres buena onda, noble, yo sé que hay algo y tú sabes de qué hablo". Los demás integrantes del programa quedaron desconcertados ante las palabras del exintegrante de Acapulco Shore y Fer no hizo más que comenzar a llorar y retirarse un poco de las cámaras para tomar aire.

"Te queremos todos", dijeron Tefi Valenzuela y Ligia Uriarte a su compañero, mientras que Silverio Rocchi decidió abrazarlo y consolarlo mientras él no paraba de llorar: "Me da coraje porque nadie tiene porqué ser empujado", añadió Ligia. Después de reincorporarse a la sala, el joven guerrerense decidió por fin responder a los comentarios que hizo: "Es una situación que muchísima gente tiene pero en mi caso estoy rodeado de una familia, donde todo mundo sabe y me apoya".

Tras explicar que sus familiares ya sabían de sus preferencias, Sagreeb recordó que muchas personas no se atreven a salir del clóset por miedo a los prejuicios que a veces hasta los hacen perder el trabajo: "Es simplemente salir al mundo y decir 'soy... gay'", compartió con un nudo en la garganta. Después de su confesión, Fer recibió decenas de comentarios de apoyo y usó sus redes sociales para agradecer por tanto cariño.

Gracias por haber estado, por estar y porque estarán", escribió el famoso en X, antes Twitter.

Fuente: Tribuna y YouTube El 5