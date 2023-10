Tras decirle "panzona", Michelle Rubalcava revela que Kaffie habló pestes de Gustavo Adolfo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace un par de días el nombre de Michelle Rubalcava ha estado en todos los medios de comunicación y en redes sociales debido a que fue despedido del programa Venga Alegría a menos de dos meses de entrar al aire. Sin embargo, en las últimas horas el conductor tomó más relevancia en la prensa porque comenzó un pleito con su colega Álex Kaffie, quien se burló de su abrupta salida de TV Azteca.

La tarde del jueves 5 de octubre el también expresentador de De Primera Mano usó su cuenta oficial de Twitter para responderle al llamado 'Villano de los espectáculos' pero provocó molestia entre los usuarios debido a los comentarios que hizo sobre el abandono paternal que vivió: "La marrana de Álex Kaffie me anda ladrando... anda muy preocupada por mis decisiones laborales… pero si hola, la que tampoco pega en ningún lado, con razón ni su papá lo quiso y salió huyendo".

Tras estos brutales comentarios, Kaffie recibió el apoyo de decenas de internautas que calificaron de cruel a Michelle y solo respondió con el siguiente mensaje: "Habló la delgada y con cintura de avispa ¡Soporta, panzona! ¡Estás corrida de 'Venga la Alegría'!... Postdata: Mañana le enviaré flores a Pati Chapoy", escribió el reconocido periodista, haciendo referencia a que la líder del programa Ventaneando, sí ordenó su despido.

Como era de esperarse, el llamado 'Mich' no se quedó de brazos cruzados y volvió a responderle al excolaborador de Sale el Sol, acusándolo de ser una persona insufrible, que nadie tolera y que en todos lados sale de pleito: "Sabemos que es un hombre que en todos lados ha salido con problemas". Posteriormente, el también expresentador de Multimedios explicó que no es un "dejado" y que desde hace un tiempo no permite que nadie lo haga menos.

Rubalcava confesó que conoció a Kaffie cuando colaboraron juntos en El Heraldo TV y explicó que aunque en un inicio no se llevaban bien, con el tiempo hicieron una amistad: "Se hizo pasar como mi amigo, me hablaba por teléfono en las tardes". Momentos después, el conductor soltó la 'bomba' y señaló que Álex habló pestes de Gustavo Adolfo Infante cuando trabajaron juntos: "Me hablaba por teléfono y él me hablaba pestes de Gustavo y yo le hablaba pestes de Gustavo".

Y aunque admitió que odia a Infante, se dijo dispuesto a darle las pruebas de que Kaffie hablaba mal de él: "Con mucho gusto yo le hago llegar a Gustavo todas las conversaciones que teníamos Kaffie y yo, para que si se le ocurre regresar a Imagen pues se dé cuenta lo que tenía al lado". Imitando su tono de voz, Michelle relató que Álex le hacía la vida imposible a otro compañero de El Heraldo, tachándolo de ser "una cizañosa y víbora". Finalmente, el conductor también culpó a Álex de que su llegada a Hoy no se concretara.

Es una persona nefasta", finalizó.

Fuente: Tribuna