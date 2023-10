Tras ser internada, Paola Suárez de 'Las Perdidas' se somete a tratamiento psiquiátrico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa influencer, Paola Suárez ha tenido complicaciones de salud desde hace algunos días y tras ser internada, ahora reapareció para informar a sus millones de seguidores que se encuentra un poco mejor y que ahora está recibiendo ayuda psiquiátrica, pues aunque muchos la pueden ver feliz en sus videos no siempre es así.

Fue el pasado 30 de septiembre, cuando la representante de la comunidad trans encendió las alertas al ser internada de emergencia, pues según cuenta llevaba tiempo sintiéndose mal hasta que mareos y una hemorragia la hicieron pedir ayuda, por lo que le hicieron un sinfín de estudios y le dijeron que tiene problemas con su presión, así como varios kilos de sobrepeso.

Ahora, desde una de sus recientes transmisiones en vivo platicó que tiene que seguir un tratamiento para tratar su enfermedad y mostró unas pastillas que utiliza para sus varices, pero apenada trató de esconder otras, pero prefirió compartir que también está cuidando su salud mental: "De esta no se las quiero enseñar, bueno, les voy a decir. Estoy yendo a un psicólogo porque la doctora me dijo que ocupaba ir a un psicólogo".

Agregó que su especialista le recetó un tratamiento psiquiátrico porque le compartió que a veces está muy "agüitada, deprimida", razón por la que a veces se ausenta de las redes sociales: "No me siento mal, ni alegre, ni nada, pero hay momentos que, si ustedes dicen que se divierten conmigo, hay veces que la persona que te hace reír también necesita una sonrisa y una de esas personas soy yo. A veces ando muy deprimida que me dicen: 'Paola, ¿por qué no transmites?' Y me agarra la depre y digo 'ay no, no voy a transmitir' o no quiero salir a la calle y me quiero quedar aquí en mi casa".

Paola Suárez comparte su estado de salud | Captura de pantalla

Paola Suárez destacó que su primera sesión fue ayer 6 de octubre, por lo que se sintió un poco mejor y como era de esperarse sus fanáticos se solidarizaron con la situación que enfrenta y le enviaron muestras de cariño: "Entiendo totalmente a Paola y es un paso importantísimo el que ha hecho", "Te abrazo", "Dios te llene de salud", "Mejórate pronto Paola", "Te felicito por cuidar tu salud", "Todo estará bien", fueron algunos de los comentarios que recibió.

?Actualmente, Paola forma parte de la gira de Wendy Guevara 'Resulta y Resalta' por lo que ha tenido mucho agotamiento, pero eso no ha impedido que este al pendiente de su salud, así que después de su diagnóstico dijo estará más cuidadosa de su alimentación y de seguir al margen las indicaciones médicas.