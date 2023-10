Tras sufrir robo y sobrevivir al cáncer, Eduin Caz recibe tremenda sorpresa de sus hijos

Ciudad de México.- A finales del mes de septiembre, Eduin Caz sacudió a sus miles de fans tras publicar un video en sus historias de Instagram, en el que reveló que unos ladrones habían ingresado a su casa en Miami, en Estados Unidos y le robaron varias de sus pertenencias, entre las que se podían contar cadenas, relojes y ropa; aunque esto no suena tan mal, la realidad es que dado a los costos gustos del vocalista de Grupo Firme, el robo podría llegar a valuarse en miles de dólares.

En el clip, se podía apreciar al cantante de Ya supérame sumamente triste, sobretodo porque no podía entrar a su domicilio, esto debido a que en el sitio se encontraban las autoridades realizando las primeras indagatorias. Pese a que el famoso no dio más declaraciones al respecto, se presume que la policía se encuentra investigando el robo, aunque hasta el momento se desconoce si pudo recuperar alguna de sus pertenencias.

"Llegué a la casa donde me estoy quedando y se metieron a robar. Se llevaron todas mis cosas. Aquí estoy. Ya llegó la policía. Esa es la casa, pero no puedo pasar todavía. Estoy bien agüitado, no mam..."