Anuel AA es hospitalizado; estremece a fans con escalofriante FOTO y pide que oren por él

Puerto Rico.- Durante la jornada de este domingo, 8 de octubre, el reguetonero, Anuel AA, consiguió estremecer a sus miles de fans, tras publicar una fotografía en la que se le ve inconsciente en la cama de un hospital, esto debido a que se tuvo que someter a una cirugía de emergencia, aunque se desconocen las causas exactas de su estado, sí se sabe que tendrá que poner en pausa su carrera, por el momento.

La noticia del estado de salud del puertorriqueño trascendió durante la mañana del día de hoy, cuando el propio Anuel compartió una fotografía en al que se le ve dormido en una cama de hospital, así como también añadió un largo mensaje en el que revela que se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte durante las últimas horas y, aunque no reveló más detalles de su condición sí relató que tendrá que suspender el lanzamiento de su nueva canción: Rompe Corazones.

"Me operaron anoche de emergencia, sólo Dios sabe el por qué de las cosas. Fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo que me importa. 'Rompe corazones' iba a salir en dos semanas, pero ya no, pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido en cuanto sepa qué va a pasar conmigo", comenzó el mensaje del exnovio de Karol G.