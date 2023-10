Cambios en Televisa: Tania Rincón, Andrea Legarreta y Paul Stanley abandonan 'Hoy' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que ya se filtró que el elenco del programa Hoy sufrirá varios cambios en la transmisión del próximo lunes 9 de octubre. De acuerdo a lo revelado por la producción liderada por Andrea Rodríguez Doria, mañana ni Tania Rincón ni Andrea Legarreta y Paul Stanley serán parte del matutino debido a una muy importante razón.

La famosa emisión del Canal de Las Estrellas no ha cambiado de conductores desde hace bastante tiempo, pues permanecen los mismos integrantes desde hace un par de años. La más nueva es Tania, quien se integró en el año 2021. Mientras que la persona con mayor antigüedad en el proyecto más exitoso de San Ángel es Andy, quien es fundadora de Hoy ya que comenzó su trayectoria en el mismo desde que se creó hace 25 años.

Hace algunas horas la producción de este programa anunció que mañana lunes 9 de octubre realizarían una transmisión especial desde la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, donde no estaría el elenco completo. En el anuncio se informó que Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl 'El Negro' Araiza, Arath de la Torre, Carlos Arenas y Martha Figueroa estarían conduciendo en Hoy, junto a algunos invitados como Medio Metro, Ana Emilia y Agus Fernández.

Clic aquí para ver el video

En vivo desde Guanajuato, estará contigo Galilea Montijo, 'El Negro' Araiza, Arath de la Torre, Andrea Escalona, Carlos Arenas y Martha Figueroa... 9 de la mañana, porque Hoy lo haces tú", informaron.

Transmitirán 'Hoy' desde Guanajuato

Aunque aún no se revelan los motivos por los que Legarreta no estará en esta edición especial de Hoy, se sabe que la conductora se encuentra disfrutando de un viaje familiar por Europa al lado de su padre Juan Legarreta y sus hermanos. Mientras que Tania Rincón salió de México porque este domingo 8 de octubre participó en el Maratón de Chicago y es probable que no alcance a regresar a tiempo para el matutino.

Por otro lado, de momento no se sabe cuál es la razón exacta por la que Paul Stanley no vaya a estar al aire y que en su lugar aparezca de nueva cuenta Carlos Arenas. Pero sin duda alguna hará falta la presencia de 'El Nene' en la transmisión del programa, ya que cuenta con un carisma sinigual y además es de los más queridos por el público de Televisa. ¿Te gusta el nuevo elenco de Hoy?

Tania Rincón está en Chicago por el maratón/ Crédito: Instagram @taniarin

Fuente: Tribuna