Majo Aguilar manda sorpresivo mensaje a Ángela Aguilar en pleno día de su cumpleaños

Ciudad de México.- Ángela Aguilar y Majo Aguilar tienen muchas cosas en común, como es el hecho de que ambas pertenecen a una de las dinastías más poderosas de la música regional mexicana, así como también que ambas optaron por desarrollar una carrera precisamente en este rubro. Y aunque ambas se han empeñado en aclarar frente a las cámaras lo mucho que se quieren, la realidad es que existe un fuerte rumor de que hay una latente rivalidad entre ambas.

Aunque esto no ha sido confirmado del todo, lo cierto es que Majo y Ángela se llevan cerca de 9 años de diferencia, lo que significa que la diferencia de edad pudo haber jugado un papel clave para que ambas cantantes tomaran cierta distancia en algún momento de su vida; también es bien sabido que Majo no participa en el Jaripeo sin fronteras, giras de conciertos que Pepe Aguilar suele organizar para incluir a su familia.

Esto aunado a las desafortunadas declaraciones que Ángela ha hecho en los últimos años, con respecto a que es 25 por ciento argentina o la ocasión en la que se burló de unos tenis pirata, han provocado que el público enfoque mayor apoyo en Majo que en Ángela, esto pese a las declaraciones de la propia Majo que señalan lo mucho que quiere a su prima, enfatizando que ambas están muy enfocadas en sus respectivos trabajos como para poner atención en lo que hacen los demás.

"Son chismes, yo la quiero, la admiro, me encanta los éxitos que tiene. No lo comentamos es algo que no nos importa, estamos super enfocadas las dos a nuestra música y entonces ni tenemos tiempo de decir: ‘¿Oye, viste que dijeron esto? ¿Oye viste que dijeron lo otro?’, pues no", declaró en entrevista para 'Heraldo'".