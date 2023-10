Mariana La 'Barby Juárez' revela que fue víctima de abuso sexual: "Fue tan asqueroso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mariana 'La Barby' Juárez se ha acercado más al público luego de su exitosa participación en La Casa de los Famosos México, así que decidió abrir su corazón con Gustavo Adolfo Infante al hacer fuertes revelaciones de su pasado como el abuso sexual del que fue víctima hace algunos años, hecho que marcó su vida de manera importante y por el cual siempre se mantiene al pendiente de su hija.

Fue en una entrevista para El Minuto Que Cambio Mi Destino, donde la boxeadora confirmó que en una fiesta un hombre en estado de ebriedad la sometió para obligarla a tener intimidad, a pesar de que en repetidas ocasiones le dejó claro que no quería y aunque la han criticado por contarlo sin lágrimas, además de cuestionarla por qué no hizo nada para impedirlo, Mariana deja en claro que no es fácil enfrentar una situación de esa magnitud.

Por saber boxear sé meter las manos, pero hay situaciones en las que una mujer puede sentirse completamente indefensa, hasta poder hablar te cuesta", compartió.

La estrella del cuadrilátero, también se encontraba lidiando con las fuertes adicciones de sus padres, por lo que considera que no tuvo el tiempo de procesar todo lo que vivió: "Tenía suficientes problemas en mi casa por las situaciones que estábamos viviendo que no me dio tiempo de llorar o de sentirme mal, simplemente cerrar las cosas, perdonar a mí por haberme puesto en esa situación y quise quererme más".

Te agarra como una muñeca de trapo, me lastimó y fue algo para mi tan asqueroso, emocionalmente me pregunto, ¿Cómo puede una persona abusar de una mujer si le están diciendo no?", narró.

A pesar de la gravedad del delito del que fue víctima, 'La Barby' prefirió darle vuelta a la página y tratar de olvidar aquel tráumate momento, por lo que no levantó cargos en contra de su agresor: "Me di cuenta que estaba alcoholizado completamente y no quería cargar con eso. No te debes quedar callada y en el momento hablarlo, pero no me quise exponer".

Esto sucedió hace aproximadamente 15 años, pero a pesar del tiempo Mariana 'La Barby' Juárez reconoce que a sus 43 años no se encuentra exenta del acoso, por lo que estos temas siempre los aborda con su hija con la intención mantenerla alerta: "Hay personas que te acosan, te mandan imágenes y estamos expuestas a mucho, tengo miedo por mi hija, pero no quiero que se límite a vivir".

