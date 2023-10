"Soy más que esas personas": Mariana 'La Barby Juárez' habla del bullying del Team Infierno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mariana 'La Barby' Juárez formó parte de la exitosa producción de Televisa, La Casa de los Famosos México y a dos meses de que llegó a su fin, la boxeadora decidió romper el silencio acerca de lo que vivió en la contienda ya que fueron meses de encierro llenos de muchas emociones, así como de críticas por parte de sus rivales.

Fue en una entrevista exclusiva para Gustavo Adolfo Infante, donde la deportista habló de todo el bullying del que fue víctima por parte de los integrantes del Team Infierno, quienes considera actuaron de esa manera con la intención de acaparar reflectores y se dice satisfecha por todo lo que pudo lograr a pesar de haber entrado después a las grabaciones, pues su objetivo más allá del premio era que el público la conociera más allá del ring.

El conductor del programa El Minuto Que Cambio Mi Destino, le cuestionó si no le afectaban las burlas de sus compañeros por su forma de hablar, así como de su desempeño ya que en varias ocasiones demeritaron su esfuerzo, pero de una forma madura explicó que no lograron desestabilizarla y considera que es mucho más que todos ellos.

Yo creo que soy muchísimo más que esas personas y no es minimizándolos, me refiero a que veo más allá, ellos de repente querían tener más el foco de la cámara, yo quería que vieran a la Mariana que realmente soy, al final del día ellos estaban haciendo el juego que tenían que hacer dentro de la casa, pero yo veo más allá, quería que me conocieran, yo se los dije, quiero que conozcan a Mariana fuera del ring", contó.

La boxeadora detalló cómo percibía a algunos de sus excompañeros del programa | Instagram

Además, compartió que tampoco le afectó que la tacharan de ser un mueble más de la casa, pues cree que su personalidad la ayudó a llegar hasta las últimas semas del show: "Lo vimos con Wendy que fue lo que es y lo sigue siendo, polémica, quieren llevar todo esto y lo vi en ellos que realmente Wendy y Nicola eran muy buenos creadores de contenido y mientras a mí me decían que era el mueble y que me enfoqué en sacar a los fuertes y todo pues ellos también se enfocaron en nosotros y perdieron el generar contenido, creo que fue un buen papel", expresó.

Para rematar, 'La Barby' Juárez dijo no guardarle rencor a ninguno de sus compañeros, pues sabe que muchas cosas se alteraron por el juego, aunque tampoco le quita el sueño tener la amistad de ellos: "Al final del día no van a ser lo que yo quiero, porque todos somos diferentes, creo que un Jorge, porque de repente lo juzgaron por ser tan tonto, pero no es tonto, es noble, una persona que no tiene malicia, no es una persona fea, con Wendy que es una mujer que no tiene filtros y pues los acepto, yo sí lo voy a tomar como un juego, es como en Las Vegas, lo que pasó en la casa, se queda en la casa", aseveró.

Fuente: Triuna