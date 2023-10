Tras salir de 'La Isla 2023', Sofía Campomanes se siente traicionada por Julio Camejo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía se ha convertido en uno de los realitys más exitosos de TV Azteca, razón por la que decidieron complacer a la audiencia con una nueva temporada en la que varias celebridades aceptaron el reto de echar de lado sus comodidades para adentrarse a la demandante aventura.

Las condiciones a las que se someten los concursantes son sumamente adversas, pues además de las rudas pruebas que tienen que enfrentar, tienen que aprender a sobrevivir con alimentación limitada, dormir en la austeridad de playa baja, así como cumplir con duros castigos como pasar la noche en un establo rodeado de animales, razón por la que no cualquiera puede soportar la presión.

Sofía Campomanes fue una de las que decidió ponerse a prueba, aunque su llegada fue unas semanas más tarde de que arrancará la contienda, pues entró a cubrir el lugar que dejó Natalia Valenzuela luego de que abandonara las místicas tierras de Turquía por embarazo, así que se enfocó en dar lo mejor a sus compañeros de los Rebeldes, quienes no supieron valorar su energía.

Fue en el quinto ciclo, donde la actriz tuvo que enfrentarse a la eliminación y un movimiento en falso provocó que tuviera que regresar a casa, por lo que se quedó con muchas ganas de demostrar sus habilidades, pero se dijo satisfecha con el papel que desempeñó, aunque se quedó con un sabor agridulce de su equipo ya que considera que de alguna forma la traicionaron.

A través de una entrevista, la también modelo se dijo decepcionada de Julio Camejo, pues pensaba que al menos él le daría su respaldo y terminó lanzándola al ruedo: "Yo sentí que me acobijó de cierta forma y hasta en algún momento dije Julio me protege, pero a la mera hora que vi muchas cosas de que a mí me decía otras cosas".

Respecto al capitán de los Rebeldes, Campomanes considera que Irving Peña emite una energía pesada ya que cuando alguien cometía un error de inmediato les gritaba y les hacía comentarios fuera de lugar: "Era complicado ser parte de un equipo que te trata de esa forma y que todo el tiempo te sientes apachurrada y tienes miedo de competir".

Finalmente, Sofía Campomanes confiesa que en su eliminación ella no iba a ser la sentenciada, pues habían acordado en que sería Gala Montes la elegida, debido a que ya había expresado que quería irse por el punto de quiebre en el que se sentía, pero de última hora cambiaron los planes y no tuvieron el valor de decírselo de frente: "Salgo de bañar y están todos secreteando, entonces sabía que se me iban a venir encima".

