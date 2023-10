Tras separación de Erik Rubín, Andrea Legarreta filtra FOTO con el hombre de su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa conductora Andrea Legarreta logró apoderarse de la atención de los usuarios de las redes sociales y de sus colegas de Televisa, debido a que compartió una fotografía mostrando al hombre más importante de su vida. Como se sabe, la también actriz de 52 años anunció a inicios de este 2023 que su matrimonio con Erik Rubín había llegado a su fin y que tenían meses separados.

Este año no ha sido nada fácil para la presentadora estelar del programa Hoy. Primero en el mes de febrero, el reconocido músico y Andy compartieron la noticia de su separación luego de 22 años casados y haberse convertido en padres de Mía y Nina Rubín. Mientras que el pasado 30 de julio, la famosa recibió un duro golpe debido a que falleció su madre, doña Isabel Martínez, de forma repentina.

Tras la difícil pérdida familiar, Legarreta decidió que era hora de pasar más tiempo con su familia y semanas atrás anunció que dejaría el programa Hoy porque se iría de vacaciones con su padre, don Juan Legarreta, y sus hermanos, un viaje que siempre habían soñado hacer y que ahora realizarían sin la presencia física de su madre. Hace varias horas la estrella del musical Vaselina publicó una fotografía en la que aparece posando con el hombre que le dio la vida y por supuesto, le dedicó un emotivo mensaje.

Andrea Legarreta, de vacaciones con su familia

Andrea compartió que ella, su padre y sus hermanos han estado paseando por lugares como París, Francia, y Lisboa, en Portugal, donde tuvieron la oportunidad de celebrar el cumpleaños 81 de su 'Ojitos de cielo' y de su hermano Mauricio. En una de las imágenes se le puede ver a la conductora posando con el hombre más importante de su vida mientras disfrutan de un postre típico de la región, el pastel de Belem.

Hasta el momento, la protagonista de la novela infantil ¡Vivan los niños! no ha compartido cuándo acabará su viaje familiar, pero lo que sí es un hecho es que mañana lunes 9 de octubre no acudirá a trabajar a los foros de San Ángel. La producción del programa Hoy ya anunció que el matutino será transmitido desde Guanajuato y compartieron al elenco, en el cual no se menciona el nombre de Andrea Legarreta.

Mi ojitos de cielo y yo, disfrutando el famosísimo y delicioso #pasteldebelem #pasteisdenata en un parque de la hermosa ciudad de #Lisboa", escribió Andy.

Andrea Legarreta dedica mensaje al hombre de su vida

Fuente: Tribuna e Instagram @andrealegarreta