Tras ser eliminada de 'La Isla Desafío en Turquía', Brenda Zambrano hace fuertes confesiones

Ciudad de México.- Brenda Zambrano se convirtió en la sexta eliminada de La Isla Desafío en Turquía, pues no pudo superar a sus compañeros en la prueba del destierro y tuvo que emprender su vuelo a casa, pero antes de eso hizo fuertes confesiones acerca de su experiencia en el reality de TV Azteca como su top 3 para ganar la temporada.

La estrella de los realitys formó parte del equipo de los Intensos, grupo que desapareció en la etapa de prefusión debido al mal desempeñó que tuvieron a lo largo de varias semanas, así que tuvo que ponerse la playera de los Rebeldes, pero no tuvo el recibimiento que esperaba ya que los integrantes originales están demasiado compactados que les cuesta trabajo aceptar a las nuevas fuerzas que llegaron para apoyarlos.

Brenda tenía claro que en cuanto estuvieran en situación de riesgo, los que eran parte del extinto color naranja serían echados al ruedo y así fue, a pesar de que habían quedado en que las votaciones serían con base al rendimiento del juego, así que peleó por su lugar ante Adrián Rubio y Julieta Grajales en una prueba de resistencia.

Aunque esperaba llegar más lejos en la competencia, la influencer se siente satisfecha con el papel que hizo ya que a pesar de no ser deportista, dio todo en los circuitos para aportar a su equipo y dio puntos importantes, además de que superó miedos: "Me siento un poco con sentimientos encontrados, no me hubiera gustado salir de 'La Isla', di mi 100%".

Brenda Zambrano en la prueba de eliminación | Twitter @IslaReality

Brenda Zambrano reconoció que nunca tuvo una estrategia para seguir avanzando, pero ante sus compañeros aseguraba tenerla, pero cree que le faltó que la dejaran participar más en las pruebas: Yo nunca tuve estrategia, lo único era dar mi 100% y demostrar que era capaz de hacer las pruebas, muchas veces se me dio oportunidad y otras no.

Al cuestionarle quién es el integrante más débil del equipo verde, la famosa no tuvo dudas y arremetió contra el capitán: "Irving, porque esta lastimado de un brazo, es muy torpe para las pruebas de equilibrio. Él se cree fuerte, pero en realidad es débil", aseguró la tamaulipeca que tuvo varios roces con el futbolista, a quien acusó de ser un hombre egocéntrico.

Finalmente, Brenda reveló su top 3 para ganar la temporada y sorprendió al mencionar a Julieta Grajales, con quien tuvo fuertes encontronazos, pero asegura que pudieron limar asperezas y la considera una de las mujeres más fuertes de la competencia, aunque también considera que tienen grandes posibilidades de ganar Julio Camejo y Gualy Cárdenas.

Fuente: Tribuna