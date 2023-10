Anel Noreña invitó a Marysol Sosa a Las Vegas para reconciliarse, su hija tiene otros datos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anel Noreña se encuentra en medio de un gran drama familiar, pues después de presumir que era muy unida a sus hijos, tiene meses en conflicto con Marysol Sosa, quien no la ha querido perdonar por una serie de encontronazos y declaraciones que ha hecho, pero la exmodelo asegura que tendrán un rencuentro en Las Vegas y que podría ser un punto de unión.

Fue en una entrevista para el programa Venga la Alegría, donde la heredera universal de José José compartió que está por emprender un viaje a Estados Unidos, mismo al que presumió asistiría toda su familia, incluyendo la cantante, pero al cuestionarle si es que realmente habló con ella para hacerle la invitación, Anel se limitó a afirmarlo y se cortó la comunicación con el matutino.

Aunque los reporteros trataron de volver a contactarla, la matriarca de los Sosa-Noreña no volvió a responder las llamadas y únicamente les dejó un mensaje expresando el gran amor que tiene por su hija, así como el deseo de volver a convivir con ella: "Mi amor, yo amo a mi hija y es todo lo que te puedo decir. La amo y los espero a diario mijito, a ellos y mis nietos".

También, pidió que hicieran énfasis en que desea llegar a una tregua y que los espera con los brazos abiertos para seguir siendo la familia cariñosa que eran: "Por favor que quede claro, yo ahí estoy siempre y los espero", escribió aunque sembró muchas dudas con sus respuestas debido a que Marysol Sosa niega haber recibido algún tipo de mensaje.

Fue en su última aparición ante los medios, donde la hija del 'Príncipe de la Canción' negó rotundamente que se haya dado algún acercamiento, asegurando que todas las disculpas e invitaciones las ha lanzado su madre desde las cámaras, pero que en ningún momento la ha buscado de manera directa para solucionar sus problemas, aunque se dijo abierta a dialogar.

¿Por qué se pelearon?

Aunque se había dicho que por cuestiones de herencia, Marysol Sosa declaró que no le gustó que su madre expusiera lo que paso en una discusión que tuvieron, pues acusó a su esposo de haberla intentado agredir, así como que la tiene manipulada y que por eso ha marcado su distancia, algo que negó rotundamente y hasta ahora no han podido reconciliarse.

Anel amenazó con dejarle todos sus bienes a José Joel si su hija no quiere perdonarla, pero la famosa dejó en claro que no piensa dar su brazo a torcer si le tratan de imponer condiciones y si no aceptan a su marido, por lo que su situación es incierta y cada vez parece más lejano un acercamiento.

Fuente: Tribuna