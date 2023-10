Carlos Rivera revela quién es la persona más importante de su vida ¡y no es Cynthia Rodríguez!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante Carlos Rivera una vez más se apoderó de la atención de los medios de comunicación y de sus millones de fanáticos debido a que en una reciente entrevista habló como nunca antes de su vida privada. Resulta que el investigador del reality ¿Quién es la máscara? compartió que todo cambió desde que una persona llegó a su vida, pero esta vez no estaba hablando de su esposa Cynthia Rodríguez.

Como se sabe, el originario de Huamantla, Tlaxcala, y la exconductora de Venga la Alegría tienen un romance desde hace más de 7 años, pero el pasado 2022 decidieron formalizar su relación llegando al altar con una íntima boda en España. A 1 año de haberse casado, el pasado 3 de agosto los famosos se convirtieron en padres por primera vez con su bebé León, quien ha traído una alegría inexplicable a sus vidas.

Recientemente, Carlos compartió que el menor de 2 meses vino a cambiar su vida por completo: "La alegría más grande de mi vida es la que estoy viviendo en este momento, o sea, realmente yo creo que supera todo lo que yo había esperado y creído que significaba ser papá", dijo a medios como Ventaneando, durante una conferencia que ofreció previo a su reciente concierto en Guadalajara, Jalisco.

El cantante de temas como Te soñé también dijo que aunque ama su carrera, ahora prefiere estar en casa para no perderse ninguna etapa de su hijo: "Lo he vivido al 1000 por ciento, de hecho, estuve un mes entero que me dediqué a eso, ya regresé, pero sí, es diferente, mañana tempranito quiero regresar a mi casa, y eso me tiene muy feliz y muy inspirado también", explicó el famoso.

El cantante mexicano regresó a la 'Perla Tapatía' con su gira Un Tour a Todas Partes, pero a diferencia del mes de marzo cuando se presentó en el Auditorio Telmex, ahora lo hizo en el palenque de la feria tapatía. Sin embargo, en esta ocasión además de su faceta como artista y padre, Carlos también se pronunció sobre su incursión en el mundo empresarial con la creación de un hotel boutique en su natal Huamantla.

Tlaxcala que es mi tierra, pues saben todo el cariño que yo le tengo y tratar de enaltecerlo lo más que se pueda, hicimos este proyecto de Casa Huamantla que pretendemos que sea un hotel en cualquier momento”, expuso al respecto.

Finalmente, el intérprete de las canciones Te esperaba y Un viaje a Madrid externó sus intenciones de celebrar este 2024 con un concierto especial en el que conmemorará los 20 años de haber ganado la tercera edición del reality show La Academia: "La verdad, me gustaría hacer un concierto especial, o sea si es algo que tengo muchas ganas de revivir y de emocionarme.. Imagínate, en 20 años, tengo fans que siguen mi carrera, 20 años, aquí están y aquí siguen".

