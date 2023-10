Con Frida Sofía no se juega: Abandonaría 'Mira Quién Baila' por pelea con Alejandra Guzmán

Comparta este artículo

Miami, Florida.- La famosa y reconocida cantante, Frida Sofía, acaba de demostrar que es firme en sus convicciones y que con ella no se juega, debido a que se confirmó que la joven abandonó Mira Quién Baila, el reality de baile en el que estaba brillando desde hace más de un mes, esto supuestamente por su fuerte pelea con su famosa madre, la polémica cantante del rock, Alejandra Guzmán, pues afirman que solo la usaban por ese motivo.

Como se sabe, a inicios del mes de septiembre, la reconocida intérprete de Ándale se integró al reality de baile transmitido por Univisión y grabado en Miami, donde radica actualmente, dónde cada domingo, semana a semana, ha demostrado que tiene un gran ritmo y que no solamente posee un talento extraordinario para el canto, sino que también para el baile, además de que se ganó a miles de los espectadores.

Aunque la joven ha tratado de mantenerse profesional y lo da todo en la pista de baile, aún así su participación se vio opacada por el escándalo, debido a que en Chisme No Like salieron a afirmar que ella se presentó ebria, declarando que: "Nadie quería hacerse cargo de Frida, ella estaba sola en el camerino. No sabían a quién llamar porque ella no tiene familia, estaba en un mal estado", lo que ella desmintió entre bromas.

Haz click aquí para ver el video completo.

Frida deja competencia de baile. Internet

Pero ahora, una vez más la reconocida nieta de Silvia Pinal se encuentra en el centro del escándalo, debido a que abandonó la competencia sin aviso previo y solamente no apareció a las grabaciones del programa, por lo que la noche del pasado domingo 8 de octubre se hizo oficial que ella no llegó al foro, que no aviso nada al respecto y por ese motivo los directivos habían decidido sacarla de la emisión.

Fue la juez de dicho programa, Roselyn Sánchez, quién hizo oficial la noticia al señalar que ella al no haber llegado al foro le había hecho un favor a sus rivales, pues ellos quedaban dentro de la competencia una semana más, mientras que ella se tomaba como la eliminada de la semana por abandono, sin dar más explicaciones al respecto, dejando a sus millones de seguidores sorprendidos al respecto.

Sin embargo, a través de la cuenta de chismes de Instagram, @chamonic3, se afirmó que Frida se fue por se sintió usada, explicando que: "Este programa es grabado y cuando estuvieron haciendo la promoción del reality a Frida Sofía le molestó que le preguntara Francisca La chapel por la relación que tiene con su mamá Alejandra Guzmán. ¡O sea que la invitaran para eso para sacar nota de ella con la mamá! Conclusión: Les dijo que ella se iba del reality y pues lo grabado lo tuvieron que trasmitir porque ella tiene contrato, hasta donde yo sé ya no saldrá. Y Francisca Lachapel tuvo que pedirle disculpas por haberle preguntado".

Haz click aquí para ver el video completo de su expulsión.

Frida Sofía se sentiría usada por Alejandra Guzmán. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui