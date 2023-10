Ernesto D'Alessio asegura que no volverá a casarse después de su divorcio con 'Charito'

Ciudad de México.- El pasado mes de julio, el mundo de la farándula se estremeció después de que Ernesto D'Alessio y 'Charito' Ruiz anunciaron su inminente separación, después de haber sido conocidos por ser una de las parejas más estables de la industria durante 16 años. Como algunos recordarán, el cantante y la influencer dieron la lamentable premisa a través de sus redes sociales, donde compartieron un comunicado en el que explicaron que se divorciarían, pero que continuarían llevándose bien.

Desde entonces, el actor de Bajo la misma piel, El alma no tiene color y Heridas de amor ha guardado silencio con respecto a su separación y no fue sino hasta este lunes, 9 de octubre, que concedió una entrevista en exclusiva, para el programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, donde reveló cómo sobrelleva su divorcio y si tiene planes de darle una nueva oportunidad al amor, en algún otro momento.

La semana pasada, Lupita D'Alessio tuvo una charla con el mencionado programa, en el que reveló que su hijo comenzaba a mejorar después de la separación con 'Charito', aunque no descartó que los primeros días fueron realmente difíciles para el cantante, sí aseguró que las cosas pintaban para un mejor rumbo, pero esto fue contradicho por el propio Ernesto, quien destacó que aún sentía algo por 'Charito'.

"Una de las cosas que se dicen es que yo tengo otra novia, eso es completamente falso, no pienso tenerla. Es prácticamente imposible que yo me vuelva a casar. Yo me casé una sola vez en mi vida y para siempre; ella va a ser la única persona con la que yo me voy a casar, mi corazón sigue teniendo dueño."