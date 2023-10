Frida Sofía da primeras declaraciones tras dejar 'Mira Quién Baila', ¿fue por 'La Guzmán'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica cantante, Frida Sofía, recientemente está en medio del escándalo debido a que tras haber dejado Mira Quién Baila tras sus polémicas, la joven empleó sus redes sociales para dar sus primeras declaraciones respecto a este tema que ha sorprendido a todos y que ha generado muchas teorías, ¿acaso sí fue por una disputa por Alejandra Guzmán?

Como se sabe, a inicios del mes de septiembre, la reconocida intérprete de Ándale se integró al reality de baile transmitido por Univisión y grabado en Miami, en dónde cada domingo, semana a semana, ha demostrado que tiene un gran ritmo y que no solamente posee un talento extraordinario para el canto, sino que también para el baile, ganándose rápidamente el cariño de los espectadores de este.

Pero como todo, no tardó mucho en que el escándalo la alcanzara y la pusiera en el ojo público, debido a que el pasado domingo 8 de octubre abandonó la competencia sin aviso previo y solamente no apareció a las grabaciones del programa, por lo que el jurado y presentadores hicieron oficial que ella no llegó al foro, que no aviso nada al respecto y por ese motivo los directivos habían decidido sacarla de la emisión.

Ante este hecho, la cuenta de Instagram de chismes de Chamonic, afirmó que esto fue pues "cuando estuvieron haciendo la promoción del reality a Frida Sofía le molestó que le preguntara Francisca La chapel por la relación que tiene con su mamá Alejandra Guzmán, se sintió. ¡O sea que la invitaran para eso para sacar nota de ella con la mamá! Les dijo que ella se iba del reality y pues lo grabado lo tuvieron que trasmitir porque ella tiene contrato, hasta donde yo sé ya no saldrá. Y Francisca Lachapel tuvo que pedirle disculpas por haberle preguntado".

Ahora, este lunes 9 de octubre, es la nieta de Silvia Pinal la que ha dado sus primeras declaraciones al respecto, pues aunque no dio claramente sus motivos para retirarse, sí confirmó su partida y compartió mensajes de amor propio a través de su cuenta de Instagram, en la que destacó que ella prefería marcharse de donde no la querían y solamente la trataban con indiferencia, lo que confirmaría lo dicho anteriormente.

De igual forma, quiso hacer un paréntesis para agradecer profundamente a varios de sus compañeros, tales como Lis Vega, Lambda García y más por todo el cariño y el amor que ellos sí le expresaron en su tiempo dentro de la emisión dominical, en la que pudo haber llegado a la gran final gracias a su talento.

