Galilea Montijo protagoniza romántico momento con su novio en plena calle y filtran VIDEO

Ciudad de México.- En los últimos meses la conductora tapatía Galilea Montijo no ha dejado de apoderarse de la atención debido a los escándalos que ha protagonizado, como su inesperado divorcio de Fernando Reina Iglesias y su presunta relación con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Pero sin duda alguna, la controversia que persigue a la famosa de 50 años fue entablar un romance con el modelo Isaac Moreno, quien es varios años menor que ella.

Como se sabe, fue a inicios de este 2023 que la mujer originaria de Guadalajara, Jalisco, hizo oficial que estaba divorciada del padre de su único hijo Mateo luego de 11 años de matrimonio. Apenas unos meses después, 'La Gali' fue captada vacacionando en la Riviera Maya con el guapo hombre originario de Islas Canarias. Supuestamente un amigo en común los presentó y el flechazo entre ellos fue inmediato.

En la actualidad, la también actriz tapatía y Moreno, quien también es padre de un niño, ya tienen bastante tiempo juntos y por ello es común que él lo esté acompañando a diversos compromisos de trabajo. Tal fue el caso de que este fin de semana, el modelo europeo viajó con Montijo a la ciudad de Guanajuato, ya que este lunes 9 de octubre el programa Hoy se transmitió desde aquel precioso destino turístico.

Además de cumplir con su agenda laboral, Galilea también se dio tiempo de pasear por los hermosos callejones guanajuatenses y ahí fue donde la captaron en un romántico momento con su ser amado. En la reciente transmisión del programa matutino del Canal de Las Estrellas transmitieron un par de imágenes donde la conductora tapatía aparece muy abrazada de Isaac en el Callejón del beso, donde incluso aprovechó para agasajar al modelo.

Y cómo no besar ese cuerpo", expresó Arath de la Torre.

Beso y agarrón de pompa", añadió Martha Figueroa.

Montijo confesó que había sido su jefa, la productora Andrea Rodríguez Doria, quien captó a ella y al modelo en este momento romántico. Sin embargo, aseguró no estar arrepentida por este momento: "Porque si no dicen que es de mala suerte, hay que subirte al tercer escalón y con quien vayas, volteas y te das un beso... la jefa no se tomó la foto pero bien que me la tomó". Por su parte, Carlos Arenas comentó que él no tenía con quien acudir al Callejón del Beso.

