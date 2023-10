Grettell Valdez defiende a Geraldine Bazán de rumores y así da un estate quieto a la prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de novelas, Grettell Valdez, recientemente no tuvo miramientos al poner un estate quieto a la prensa, tanto de Televisa como de otras televisoras que se acercaron a ella, defendiendo a su gran amiga, la también histrionista, Geraldine Bazán, sobre los rumores de su vida amorosa y supuesta relación con el empresario y político, Giovanni Medina.

Hace un par de semanas que comenzó a circular varios rumores de un presunto romance con el ex de la reconocida cantante y actriz, Ninel Conde, incluso a través de la cuenta de chismes en Instagram de Chamonic, afirmaron que tendrían varias semanas saliendo de manera romántica, pero que supuestamente querrían aún mantenerse fuera del ojo público, pues ninguno quiere exponer su vida privada al público.

Pero poco después, el pasado domingo 1 de octubre, su supuesto secreto fue expuesto por la misma cuenta de la red social antes mencionada, debido a que en esta se compartió un collage de tres fotografías, en las que se puede ver a Bazán en el mágico parque temático de diversiones en California, Disneyland, al lado de la hija menor que tuvo con Gabriel Soto, junto a Giovanni con el hijo que tuvo con Ninel, Emmanuel.

Grettell Valdez es gran amiga de Geraldine. Internet

Pero, pese a esto, Bazán negó su relación, declarando que: "No hagan rollos donde no hay, somos amigos desde hace muchos años" y que "siempre le ponen fuegos artificiales donde no hay y hacen chisme donde no hay", y aunque insistieron con el tema, Bazán solo expresó: "Ustedes saben que no me gusta dar más rollo donde no hay, no les voy a contestar, ahora sí que oídos sordos a palabras necias, o sea, no hay por qué hacer rollo donde no lo hay".

Ahora, después de que Valdez se presentara en una presentación de la obra de teatro, Siete Veces Adiós, después de que afirmara que ella estaba feliz, contenta y soltera, que no estaba sufriendo su separación y solo vivía en paz, salió el tema de Geraldine con Medina, a lo que rápidamente puso un alto y negó un romance con ellos de forma tajante, asegurando que todos inventaban cosas.

De igual forma expresó que si Geraldine estuviera en una relación amorosa le habría comentado algo y ese no era el caso, por lo que solamente se despidió, dio la vuelta y se alejó de las cámaras despidiéndose de lo más sutil posible con todos, negándose a dar más declaraciones de cualquier tipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui