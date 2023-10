Kuno Becker revela que será padre por primera vez; promete "romper patrones" en su crianza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor, Kuno Becker, recientemente tuvo una muy reveladora entrevista en la que habló de sus miedos y dio también excelentes noticias, debido a que acaba de confirmar que será padre por primera vez y en su entrevista hizo la promesa que en su crianza va a "romper patrones" que considera erróneos, dando un nuevo sentido a lo que él conocía.

Becker es uno de los artistas más reconocidos en la actualidad, con una larga y exitosa carrera dentro de la empresa San Ángel con novelas como Soñadoras, pero también ha pasado por televisoras como TV Azteca, además de haber destacado en proyectos, como series y películas tanto dentro, como fuera del país, demostrando el gran talento que posee y tratando dar de que hablar desde ese punto.

Esto pues Becker suele mantener muy en secreto y fuera del ojo público todo lo que tenga que ver con su vida personal, ya sea desde temas de su niñez, sus relaciones pasadas o actuales, busca estar fuera del ojo público y que todo se base en su carrera, expresando que se ha esforzado para mantenerla lejos, evitando así la mayor cantidad de escándalos y brillar únicamente por este talento en la actuación.

Pero hace poco, en su más reciente entrevista con el reconocido actor y presentador, Yordi Rosado, Kuno reveló aspectos de su vida personal, como el hecho de que él y su actual pareja están en la dulce espera de su primer bebé, confesando que: "Sí, tenemos 14 semanas. Sé que es una niña, no sé por qué; si es verdad que es una niña se llamará Ann", cuando el entrevistador le cuestionó sobre si deseaba ser padre.

Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. Estoy un poco apanicado, muy contento, pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. La idea es ser buen papá, cuidarla, siento que es niña, no sé por qué

Es un proceso complicado en el que uno como hombre tiene como muchos pensamientos distintos que no conocías, te desestabiliza, es nervios, qué le voy a enseñar, que no debe saber, que no, qué le cuento de nuestra familia. Es un momento muy feliz, pero un momento de decir ahora te toca a ti y a ver cómo lo haces

