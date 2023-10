María León reacciona a las críticas por su marcado abdomen: "No me importa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María León es una de las cantantes más queridas por el público mexicano, pues ha demostrado tener un gran talento que la ha llevado a pisar importantes escenarios y su belleza inigualable la tiene en la lista de las artistas más atractivas del mundo del espectáculo, aunque eso no la mantiene exenta de críticas ya que cada vez le exigen más alrededor de su apariencia.

A su llegada al Aeropuerto Internacional (AICM), la exintegrante de Playa Limbo fue cuestionada por la prensa acerca de los comentarios que ha recibido acerca de su trabajado abdomen, pues para algunos es demasiado y consideran que se está excediendo en cuanto a sus rutinas de ejercicio, pero la cantante fue contundente en su respuesta al decir que le tiene sin cuidado lo que puedan decir.

No me importa la opinión social, mucho menos sobre mi físico", aseveró.

La intérprete de Piérdeme el respeto, compartió que desde pequeña ha tenido que lidiar con las opiniones acerca de su aspecto, así que a estas alturas de su vida le da lo mismo ya que le ha dedicado muchos años de cuidado, pues es su transporte y lo que ayuda a ejecutar su trabajo: "Al final mi cuerpo es sólo un reflejo de lo que necesito hacer a nivel laboral, ahorita en Vaselina necesito mucho cardio y acrobacias que mi personaje requiere".

María León presume su trabajado abdomen | Instagram @sargentoleon

La famosa explicó que su envidiable figura la ha conseguido a bese de disciplina, tanto a sus arduas rutinas de ejercicio como a su alimentación, aunque reconoce que no es de las que se muere de hambre con tal de mantener su peso: "Mucha gente dice 'no se come ni un taco', pero ustedes deberían vivir conmigo hago unos postres. El equilibrio es la base, de lunes a sábado me cuido bastante sano, pero el fin de semana con todo".

María León aconsejó a su público que aprenda a aceptarse y a cuidar de su cuerpo, pues es lo único que los acompañará hasta el final: Es muy importante que la gente se sienta agusto con su cuerpo y que entiendan que es el único paquete que tenemos en la vida y no hay repuesto, expresó la estrella del teatro musical.

En otro tema, respecto a la ola de inseguridad que azota al espectáculo, la también bailarina compartió que antes de presentarse en algún evento pide ciertos requisitos para protegerse, aunque reconoce que no siempre todo esté en sus manos: "Todos tenemos la fe de que todo va a estar bien, pero es un volado en todos los aspectos, porque hoy en día hay mucha inseguridad".

Actualmente, María León forma parte del elenco de Vaselina el musical, pero también continúa dando conciertos en algunos eventos y las redes sociales es la vía por la que se mantiene en contacto con sus admiradores, a quienes invitó a que visiten su paletería ubicada en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

