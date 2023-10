Rocío Banquells no irá a la boda de Michelle Salas; asegura que no son muy unidas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que Michelle Salas heredó el hermetismo de su padre, Luis Miguel, puesto luego de varios meses de que se confirmara su compromiso con el empresario Danilo Díaz, aún se desconocen muchos detalles con respecto a su boda, siendo que uno de los más relevantes es si su famoso padre la llevará al altar o se abstendrá de hacerlo, tal y como varios de sus conocidos predicen que hará.

Dado a que se trata de un evento de gran calibre, diversos medios de comunicación han intentado acercarse lo más posible hacia los familiares de Michelle Salas, entre ellos se encuentra la afamada cantante y villana de Cuando me enamoro, Rocío Banquells, quien en días recientes tuvo un encuentro con los periodistas de Ventaneando, mismos que la cuestionaron si había sido invitada a lo que podría ser la boda del año.

Con evidente tono de resignación, Rocío reveló que no había sido requerida para el evento y aclaró que, pese a que se trata de su sobrina nieta, la realidad es que nunca desarrollaron una relación de cercanía, por lo que es compresible, hasta cierto punto, que no le hayan enviado invitación. Asimismo, la estrella musical negó conocer la ubicación donde se celebrarían las nupcias e incluso destacó que no ha querido preguntar nada al respecto.

Rocío Banquells no sabe dónde será la boda de Michelle Salas

Créditos: Internet

Y es que, como se mencionó anteriormente, la ubicación de la celebración de las nupcias se ha mantenido en secreto total y prácticamente todos desconocen donde se celebrarán, únicamente se sabe que podrían ocurrir en Europa. Por su parte, los conductores de Ventaneando colocaron una encuesta en su perfil de X (red social anteriormente conocida como Twitter) en la que le preguntaron al público dónde consideraban que podía ocurrir la boda. Según declaraciones del equipo de Pati Chapoy, ellos consideran que el enlace podría ocurrir en Italia, Francia o España.

¿Luis Miguel irá a la boda de Michelle Salas?

Es bien sabido que Luis Miguel ha procurado mantener una relación distante con sus tres hijos, especialmente con la mayor, a quien no reconoció hasta que prácticamente era un adolescente. Aunque esto no significa que, luego de varios años, el 'Sol de México' se niegue a asistir a la boda de su primogénita y es que, aunque no ha sido confirmado oficialmente, algunos medios especulan que podría ir como invitado, debido a que canceló su concierto del próximo 15 de octubre.

Luis Miguel llevaría a Michelle Salas al altar

Créditos: Internet

Cabe señalar que Stephanie Salas, madre de Michelle, fue como invitada a Hoy en semanas anteriores, y fue cuestionada sobre si el cantante de La incondicional llevaría a su hija al altar, a lo que ella dejó entrever que esto probablemente no ocurriría así, por lo que hasta el momento se sabe que si bien, el intérprete de Tengo todo excepto a ti no entregará a su hija, sí podría estar presente el día de la boda.

Fuentes: Tribuna