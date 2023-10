Sasha Sokol hunde a 'Ventaneando' y manda fuerte mensaje por polémica con Luis De Llano

Ciudad de México.- El pasado 8 de marzo del 2022, Sasha Sokol, reveló que fue víctima de abuso por parte de Luis De Llano, con quien sostuvo una relación amorosa cuando ella era una menor de edad, mientras se mantenía trabajando en Timbiriche, agrupación musical de la que el productor de Televisa fue manager. Derivado de esto, la cantante y actriz levantó una demanda por daño moral en contra de su exrepresentante, quien en diversas ocasiones ha negado haberle hecho algún daño a la intérprete.

Dado a que se trata de un caso sumamente mediático, el tema ha sido debatido en diversos medios de comunicación, entre ellos se puede mencionar Ventaneando, programa de espectáculos que ya de por sí ha causado diversas controversias en ocasiones anteriores por las opiniones de sus conductores con respecto a las víctimas de abuso sexual, tal fue el caso de lo ocurrido con el actor y cantante Mauricio Martínez, quien denunció a Toño Berumen precisamente tras la confesión de Sasha en redes sociales. En aquella ocasión el exparticipante de Operación Triunfo fue tildado de "basura" e "impresentable" por Pati Chapoy.

Resulta ser que, hace unos días, Daniel Bisogno realizó una serie de opiniones relacionadas al caso de Sokol contra De Llano, entre ellas, aseguró que los padres de la exTimbiriche eran plenamente consientes del noviazgo de la famosa con Luis cuando ésta tenía apenas 14 años. Si bien, Sasha se mantuvo en silencio los demás días, todo cambió en la jornada de este lunes, 9 de octubre, cuando envió un comunicado a Ventaneando, el cual fue leído por el actor de Lagunilla mi barrio.

Sasha Sokol acusa a Luis De Llano de abuso

Créditos: Internet

Todo ocurrió tras un corte comercial, cuando Daniel apareció ante cámara con aire de seriedad, mientras sostenía un papel entre manos: se trataba de la carta de Sasha Sokol, quien le dio replica a las declaraciones de Bisogno, argumentando que una relación entre un adulto y un menor de edad ya era vista como "estupro" en los años 80; también resaltó que ni siquiera en aquella época era algo normal, hecho que era sabido por Luis De Llano, por lo que procuraron llevar su amorío en secreto.

"El que un menor acepte la relación no es una justificación, es síntoma del abuso (…) De igual forma en los años 80 no estaba bien visto ni era normal que un adulto tuviera una relación sentimental y/o sexual con una menor de edad. Tan no era normal que la relación se llevó acabo en secreto; tan no era normal que por eso décadas después es la única relación de ambos que sigue generando morbo en los medios."