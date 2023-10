¿Se viene live action de 'Spy x Family'? El showrunner de 'One Piece' tiene la respuesta

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Nadie puede negar que el anime resultó un respiro de aire fresco para los amantes del buen entretenimiento, esto es debido a que sus series (si bien son animadas) no necesariamente contenían un temáticas infantilizadas a diferencia de las caricaturas que llegaban de Estados Unidos en los años 80 y 90. Esta ola de de buenas historias tentó a varios directores a intentar llevar diversos animes a la acción real, cosa que no siempre resultó bien.

Shingeki no Kyojin, Full Metal Alchemist, Dragon Ball, Saint Seiya y Death Note son algunas de las series que brillaron completamente en el manga y anime, pero cuya versión en live action dejó mucho que desear, al grado en el que aún a la fecha son tomadas como meme por la comunidad otaku. Es por esta situación que, cuando Netflix mencionó que desarrollaría su serie de One Piece los fanáticos de la tripulación 'nakama' quisieron hacer arder a la plataforma de streaming.

Y es que, tan solo hay que recordar el total fracaso que significó su versión americanizada de Death Note, donde los personajes tuvieron no solo notables cambios físicos sino que también cambiaron completamente la personalidad de los personajes y hasta la historia misma, lo cual hasta la fecha no es perdonado por los fans la historia protagonizada por 'Light Yagami'; sin embargo One Piece vino a cambiarlo todo y rápidamente se convirtió en una de las preferidas del público.

Es bajo este contexto que algunas personas han llegado a cuestionarse si el showrunner de One Piece, Steve Maeda, podría llevar a la acción real a otro anime y hacerlo de la manera tan magistral como lo ocurrido con el manga de Eiichiro Oda, a lo que él respondió para Comickbook.com que esta´ria encantado con hacerlo con Spy x Family, historia que ni bien se estrenó, ganó una gran cantidad de fanáticos.

"Me encanta 'Spy x Family'. Es maravilloso (...) Llevo ya un tiempo detrás de 'Spy x Family'", declaró el experto.

'Spy x Family' sería una opción más fácil para llevar al live action según Steve Maede

Aunque la adaptación de la extraña familia 'Forger' aún no ha sido confirmada y ni siquiera está en charlas llevarlas a la acción real, la realidad es que el showrunner relató que, para él sería sumamente fácil poder adaptar el manga de Tatsuya Endo, debido a que los personajes no cuentan con poderes extravagantes y no hay personajes que no sean humanoides, como es el caso de One Piece.

Maeda expresó su alegría al poder adaptar animes en acción real, dado a que las historias que ofrece Asia, en este caso Japón están llenas de magia y misticismo, por lo que se tratan de opciones bastante atractivas tanto para el público, como para él mismo como creador de contenido: "Creo que hay muchas historias maravillosas, pero ha sido, creo, muy complicado. En el anime hay muchísimo material maravilloso. Hay muchísimos títulos de manga y anime que cuentan esta historias maravillosas y todavía no se han aprovechado."

Fuentes: Tribuna