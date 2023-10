Tras veto en TV Azteca, Héctor Soberón regresa a Televisa divorciado y sin exclusividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano, Héctor Soberón, confesó a diversos medios de comunicación que acaba de firmar contrato para realizar un nuevo proyecto en Televisa luego de 20 años alejado de las cámaras y atravesar un fuerte veto en esta empresa y en TV Azteca. El exgalán de las novelas también fue cuestionado sobre la batalla legal que hay por su supuesto hijo no reconocido pero al parecer no le gustó la pregunta y estuvo a punto de explotar.

El intérprete comenzó su carrera en la empresa de San Ángel a inicios de 2020 participando en melodramas como Muchachitas, Mágica Juventud, María la del Barrio y Mi Pequeña Traviesa, donde conoció a Michelle Vieth. Los famosos empezaron un romance pese a la enorme diferencia de edad y terminaron enfrascados en un fuerte pleito legal. Como se sabe, la actriz señaló a Soberón de filtrar un video íntimo que grabaron cuando estuvieron juntos.

Antes del escándalo, el originario de la CDMX se mudó a la empresa del Ajusco donde realizó melodramas como Marea Brava, El Amor no es como lo Pintan y Como en el cine. Supuestamente Héctor habría solicitado a esta televisora que vetaran a Vieth luego de la controversia, pero ha trascendido que incluso hasta él acabó vetado. De hecho regresó a este canal hasta el 2017 cuando participó en Siempre tuya Acapulco.

Héctor Soberón y Michelle Vieth tuvieron un romance

El pasado fin de semana Soberón recientemente fue captado por la prensa en un evento público donde contó que luego de haber estado tantos años alejado de la TV, acaba de llegar a un acuerdo con el productor Nicandro Díaz para participar en el melodrama Golpe de suerte que está por estrenarse: "Voy a entrar a su novela, cinco capítulos, me los ofreció y le dije 'encantado', es una oportunidad de demostrar que estoy presente, llevo 20 años fuera", narró.

Posteriormente, el actor comentó que volver a trabajar en lo que más le apasiona le sirve como terapia luego de que hace unos meses anunciara su divorcio de Janet Durón: "Uno no puede sanar donde realmente se enfermó, es parte de la sanación, de seguir adelante". Los reporteros cuestionaron a Héctor sobre los motivos de su separación y así dijo: "Me dijo que ya no me amaba, que se había acabado el amor, fue muy honesta conmigo".

Pero al escuchar las primeras preguntas sobre el hijo no reconocido que habría tenido al lado de Brigitte Rivera, el exgalán de TV Azteca dejó claro que no le interesaba hablar de este controversial tema: "Es algo que no me interesa, hay muchas mentiras que han dicho y ustedes los medios lo han proliferado de más". Luego los reporteros le dijeron que la mujer lo había señalado por amenazarlo y él enfureció: "¿Que yo? no mi vida, yo no amenazo a nadie, es un cero a la izquierda para mí".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz