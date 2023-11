Colate hunde a Paulina Rubio con fuerte declaración y reafirma lo dicho en 'El Hotel VIP'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido y polémico empresario, Colate, acaba de demostrar que no estaba arrepentido de haber hundido a Paulina Rubio, la querida y famosa cantante con la que estuvo casado por años y con quién tiene un hijo, pues recientemente hizo una fuerte declaración al respecto y además acaba de reafirmar lo dicho en El Hotel VIP sobre llevarse sus ahorros.

Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, se sinceró sobre lo que fue su participación en el reality Hotel VIP, destacando que pese a que su intención no era hablar de su exesposa y madre de su hijo, pero no lo logró. Luego de que el empresario reveló durante el programa de Televisa que tras divorciarse de 'La Chica Dorada', ella supuestamente le quitó la mitad de los ahorros que él tenía en una cuenta de banco, ahora Colate enfrentó a la prensa mexicana y sin retractarse de su dicho.

Esto pues para el empresario no fue la gran cosa haber dicho esto de la creadora de Dame Otro Tequila, expresando que: "Esa es de las cosas que dije sin querer decir, pero bueno, están ahí y es parte del pasado, ha sido público, lo hemos hablado mil veces. Es la primera experiencia que tengo de un programa de estar 24 horas vigilado, entonces ahí no puedes hacer ningún papel, ahí eres tú y por eso se ve claramente lo que hay y como es uno, y se te olvidan las cámaras y dices cosas que no quieres decir".

De la misma manera, Vallejo-Nágera aseguró que su intención no era hablar de la exintegrante Timbiriche durante el reality show, pero simplemente no pudo evitarlo: "Yo pensaba ir a ahí y no hablar de ese tema, pero llegué ahí y casi todos los hombres tenían un problema parecido entonces es un tema que salía recurrentemente", dejando en claro que tomó la oportunidad para dar unos consejos.

Finalmente, Nicolás solicitó que no le hicieran más preguntas sobre su la intérprete de Ni Rosas Ni Juguetes, pero al cuestionarlo sobre cómo ha tomado su primogénito los problemas entre sus padres, el empresario aseguró que su hijo ha reaccionado bien ante la situación: "Yo estoy como papá como siempre… Los niños se van haciendo mayores y como se dan cuenta de todo desde pequeños, lo van asimilando mucho mejor cuando son mayores".

Fuente: Tribuna del Yaqui