Jeans de tiro alto: Conoce estos 3 modelos que le darán a tu 'outfit' ese toque especial

Ciudad de México.- Icono de los años 50, los pantalones de cintura alta se establecieron rápidamente como imprescindibles en nuestro armario. Como un auténtico camaleón, combina bien con todas nuestras prendas de moda de temporada.

¿Cómo elegir el modelo ideal?

En primer lugar, debes saber que, sean cuales sean tus gustos en cuanto a vestimenta, podrás encontrar fácilmente pantalones de cintura alta adaptados a tu estilo y a tu forma corporal. De hecho, está disponible en una amplia gama de modelos, cada uno más moderno que el otro. Así, puedes optar por pantalones de pana de talle alto, estilo setentero, o por unos jeans desgastados de pernera ancha.

Para optimizar aún más tu look, te aconsejamos que elijas un modelo adaptado a tu forma corporal. Si tienes curvas que quieres camuflar un poco, los pantalones de cintura alta son ideales para adelgazar el estómago y resaltar la cintura. Las cinturas delgadas, por su parte, preferirán los cortes evasé y fluidos. ¿Por qué no probar versiones estampadas originales, que le darán aún más estilo a tu look?

Jeans de tiro alto y anchos

Pantalón efecto piel de talle alto

Adecuado para todas las ocasiones, nos gusta llevarlo en versión cargo, en piel sintética, con vaqueros o incluso con traje. Como nos encanta la tendencia streetwear, optamos felizmente por un look total black. Saca tu cargo favorito, agrega un crop top, un blazer oversize y ¡listo!

Pantalones anchos

¡El año 2022 es definitivamente el año de los pantalones anchos! Ultramoderno, ha invadido las estanterías de todas nuestras boutiques favoritas. Y con razón, su cómodo diseño y corte resaltan todo tipo de cuerpo. En la moda informal, nos enamoramos de los atemporales vaqueros con perneras XXL.

Para un poco de originalidad, atrévete a llevar un modelo roto, patchwork o con aberturas. Añade un top oversized, una gabardina y un par de zapatillas coloridas. ¡Y tienes el aspecto de un citadino ultramoderno!

Pantalón carrot

¿Quieres un look clásico de chica trabajadora ? Opta por unos pantalones zanahoria de cintura alta, que son tan elegantes como cómodos. De hecho, su corte amplio en los muslos y ceñido en los tobillos juega con los volúmenes y acentúa tus caderas. Para llevarlo a la oficina, llévate una blusa blanca con volantes y unos botines planos. Para una versión de noche, atrévete a llevar un corpiño y unas sandalias de tacón. ¡Cañón!

Fuente: Tribuna