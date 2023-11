Lisa Kudrow no podría adoptar al amado perro de Matthew Perry y este sería la triste razón

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de tantos rumores y especulaciones alrededor de la muerte del famoso actor, Matthew Perry, hace poco dieron nueva información que dejó a todos sorprendidos, dado a que se dice que la famosa y querida actriz, Lisa Kudrow, aparentemente, pese a tener la intención, no podría adoptar al que era el tan amado perro del exintegrante de Friends, y esta sería la triste razón por la que debería de renunciar a este.

Como se sabe, tras la sorpresiva muerte de Perry el pasado 28 de octubre a los 54 años, trascendió que su colega, con quien compartió créditos en la exitosa serie de Warner Bross, sería la persona que adoptaría el perrito que el actor presumía en redes sociales, Alfred. Pero hora una fuente cercana a la mujer que encarnó a 'Phoebe Buffay' confirmó a People que la famosa no se quedará con el perrito de su querido amigo.

La razón es que Matthew no tenía a su mascota en el momento de su muerte, pues lo compartía con su exnovia, Molly Hurwitz, con quien terminó su relación sentimental en 2021. Desde su separación, Molly ha subido fotos de Alfred, aunque este rompimiento no evitó que Matthew siguiera viendo a su mejor amigo, pues él también mostraba publicaciones en las que se le veía con el can de lo más feliz y cariñoso.

Alfred, el perro de Matthew. Instagram @mattperry4

A raíz de la muerte del histrión que personificó a 'Chandler Bing', los fans han llenado las fotos del perrito en la cuenta de Instagram de Molly con mensajes de que cuide a Alfred y que por favor no lo deje solo, aunque la realidad es que la mascota de la expareja no ha sido abandonada en ningún momento.

Cabe mencionar que Hurwitz empleó las redes sociales para emitir un emotivo mensaje recordando a su exprometido, y junto a una fotografía de su silueta, expresó: "Le encantaría que el mundo hablara de lo talentoso que era. Y realmente tenía mucho talento. A medida que se acercaba la reunión de Friends, volvimos a ver el programa juntos. Estar con él mientras redescubría su brillantez fue mágico". De la misma manera, Molly aseguró conoció a Matthew de una manera muy diferente: "Nadie en mi vida adulta ha tenido un impacto más profundo en mí que Matthew Langford Perry. Tengo una enorme gratitud por eso, por todo lo que aprendí de nuestra relación".

Matthew con Alfred. Instagram @@mattperry4

