"No vivo de mis pechos": Lola Cortés habla de su doble mastectomía y hace súplica a fans

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida actriz, Lola Cortés, después de haber revelado que padeció cáncer de mama y que tuvo que someterse a una cirugía, finalmente ha decidido hablar del proceso y contar todo sobre su doble mastectomía, asegurando que no sufre por ello, pues "no vivo de mis pechos", así que ha hecho una súplica a sus millones de fans y medios de comunicación.

Como se sabe, Cortés hace un par de semanas se presentó en vivo de Venga la Alegría para confesar por primera vez que le fue detectado cáncer de mama, señalando que actualmente estaba bien y seguía adelante con constantes revisiones, pero que para ello, tuvo que realizarse una doble mastectomía, dejando a millones impactados, puesto a que en ningún momento dio señales de atravesar por esta lucha.

Y ahora, la mañana de este miércoles 1 de noviembre, en Sale el Sol compartieron la entrevista que le realizaron en un evento al que asistió para crear conciencia al respecto, en la cual confesó que el radical proceso fue su elección y ella lo propuso, expresando que: "Llego con el doctor a la cirugía y le dije 'le tengo una consulta' quiero que la mastectomía sea doble, 'tiene sólo un grado de probabilidad', dijo el médico", pero aún así se mantuvo firme.

Con esta negación, la exjueza de La Academia, reveló que le dijo al doctor que: "No, no, no aunque no lo tuviera, yo no vivo de mis senos, no vivo de ellos, yo vivo de mi voz, de mi cuerpo y lo tengo que cuidar", afirmando que pese a que quisieron explicar el poco riesgo al respecto de solamente realizarse una mastectomía, ella recalcó: "No vivo de mis senos, me quitas todo, todo todo, me dejas una y me voy a poner mal".

Después de esto, la actriz de TV Azteca quiso hacer una pausa a la entrevista para suplicar al público y a los medios de comunicación que aterren sobre el cáncer, señalando que: "¿Por qué dicen 'terrible'?, En el momento en el que dicen terrible le meten miedo a la gente. Yo puedo bajar las escaleras e irme rodando y morirme de que me rompí el cuello, no fue el cáncer, fue que no vi el escalón. La tenemos que volver más amable para que la gente no le tenga miedo a los estudios".

Finalmente, declaró que ella jamás se ha permitido hundirse en la depresión, que solamente se ha roto en cuatro ocasiones, pero solo brevemente porque no quiere que la vean mal y prefiere ser fuerte. Cabe mencionar que en temas más amables, con una sonrisa confesó que va a tatuarse: "Me decían '¿te quieres tatuar tu pezón?' y digo para que si ya lo traje 52 años, me quiero tatuar una flor de cempasúchil que es justamente esta época donde todo cierra y que tiene que ver con México y con mi persona".

