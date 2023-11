Poncho de Nigris confirma pelea del 'Team Infierno'; Wendy y Sergio Mayer serían la causa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y polémico creador de contenido, Poncho de Nigris, está dando mucho de que hablar, debido a que a través de sus redes sociales acaba de confirmar pelea del 'Team Infierno', misma que los tendría distanciados y en malos términos, que aparentemente sería causa de la famosa influencer, Wendy Guevara, y el polémico político, Sergio Mayer.

Como se sabe, la primer temporada de La Casa de los Famosos México resultó ser todo un éxito, y aunque a muchos les pese o no les parezca, la realidad es que en mayor medida, esto se debió a la unidad y lealtad que mostraron los integrantes del mencionado equipo, pues desde el primer momento todos comenzaron a hacer alianzas para ayudarse entre ellos, especialmente con Wendy, quién ante el público era la líder, pues desde el minuto uno demostró su liderazgo con la desenvoltura que mostró y como sacaba información.

Es precisamente gracias al éxito que tuvieron estos integrantes al interior que cuando el reality show llegó a su final se comenzaron a hacer planes de gira por todo México, esto con el fin de que Mayer, Poncho, Guevara, Porcella, Emilio Osorio y Apio Quijano, recorrieran el país agradeciendo al público su apoyo. Desgraciadamente, dado a la carga de trabajo de la mayoría, esto ha tenido que irse posponiendo, aunque habrá un programa, La Cueva del Infierno.

Team Infierno en Hoy. Internet

Y ahora, a pocos días de que se estrene dicho programa, a través de unas historias en su cuenta de Instagram, Poncho confesó que desgraciadamente los miembros de este equipo están distanciados y han habido severos problemas por causa de grandes egos que se interponen y no muestran el panorama general, pues señaló que todo ha sido problemas de dinero y popularidad, pues hay quienes exigen más dinero.

Aunque, el exparticipante de Big Brother VIP no quiso dar nombres de quienes serían esas personalidades que no dejarían de lado el ego, una cuenta de X afirmó que: "por lo poco que hemos visto se cree que el pleito es entre Sergio y Wendy/Nicola", señalando que los Wencola estarían unidos en contra del político y no les parecería para nada la cantidad de dinero ofrecida, puesto a que se le ha acusado de querer quedarse con la mayoría de las ganancias.

Fuente: Tribuna del Yaqui