Shock en Televisa: Filtran FOTOS del 'nuevo' galán de Pepillo Origel; tiene 46 años menos

Ciudad de México.- De nueva cuenta millones de los espectadores de Televisa acaban de quedar en completo shock, debido a que recientemente se ha comenzado una investigación sobre quién sería el hombre que tiene el corazón del famoso y reconocido presentador, Pepillo Origel, y como resultado han filtrado un FOTOS del que supuestamente es el nuevo galán, el cual es 46 años menor que él.

No es un secreto para nadie que el expresentador del programa Hoy hace michos años que salió del clóset, pero, como muchos otros colegas, Origel ha preferido mantener muy en privado todo lo que tenga que ver con cuestiones de su vida personal, queriendo mantener siempre la línea de lo profesional, por lo que nunca ha hablado sobre si está enamorado, en pareja e incluso se desconoce si en algún momento se casó o vivió con alguien.

Pero, hace un par de días, en una reciente entrevista dejó en claro que actualmente se encuentra muy feliz, y aunque destacó que no está enamorado de todo, sí "me encontré una persona que realmente vale mucho la pena, entonces me vine feliz", dejando en claro que está sumamente emocionado e ilusionado con este posible enamoramiento, dejando a más de uno de sus seguidores con la boca abierta de la sorpresa.

Pepillo Origel. Internet

El expresentador de Ventaneando con una gran sonrisa demostró su felicidad, pero manteniendo la línea de siempre, prefirió no dar nombres, aunque sí mencionó que le lleva más de cuatro décadas de diferencia, casi cinco, y que "es de aquí (México)... en Dubai vive, pero vamos a ver qué pasa. Tiene 30 años", después de este dato que para muchos es impactante, este destacó: "Como diría María Félix: 'Para vieja, yo'".

Pero, aunque Origel no dio nombres ni quiso adentrar en otros detalles, en redes sociales no se rindieron y con un trabajo casi al nivel del FBI o la CIA, recientemente en la cuenta de X de La Oreja TV, se compartió un par de fotografías del supuesto novio del presentador de Con Permiso, el cual ha hecho que todos se sorprendan aún más, pues es todo un galán, que bien podría ser modelo o protagonista de novelas. Hasta el momento siguen sin decir el nombre.

Fuente: Tribuna del Yaqui