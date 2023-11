¿Adiós boda? A días de comprometerse, Sofía Castro hace dura confesión sobre su vida amorosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas el nombre de Sofía Castro ha estado en todos los medios de comunicación pues además de que se encuentra por estrenar el remake del melodrama El Maleficio, también dio la sorpresa de que está próxima a casarse. Fue hace apenas 15 días que la primogénita de Angélica Rivera compartió la noticia de que su ahora prometido, Pablo Bernot, le había entregado el anillo de compromiso.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Sofía compartió una fuerte noticia de su vida sentimental que hace contraste con la felicidad que irradiaba hace algunos días. Resulta que la actriz de películas como Snag y Monster Party recordó de nueva cuenta la relación tormentosa que tuvo al lado de un exnovio, y aunque sigue sin ventilar la identidad, se dice que podría ser el ahora político Jorge Álvarez Bringas.

Como se sabe, el también empresario e hijo de Jorge Álvarez Hoth, subsecretario de Comunicaciones y Transportes de 2000 al 2006, negó este señalamiento y aseguró que su noviazgo con la exhijastra de Peña Nieto fue como cualquier otro: "Como cualquier relación tuvo sus altas y sus bajas, y niego categóricamente haber abusado psicológicamente y mucho menos físicamente de ella, y de cualquiera de mis parejas sentimentales. Éramos muy jóvenes, hubo algunos años que cortamos y luego regresamos; yo a su familia, a ella, los quiero mucho".

Sofi ya se enteró de estas polémicas declaraciones y durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación en la presentación de la telenovela El Maleficio, ella expresó: "Yo eso ya lo pasé, fue un momento muy doloroso de mi vida, alguien que agrede o un abusador pues al final nunca acepta lo que hace, yo como lo digo, hoy estoy con un gran hombre a mi lado, nadie está exento, no hay edad, no hay momento, no hay nada para que una mujer pueda tener una relación así".

Asimismo, la hija de José Alberto 'El Güero' Castro compartió porqué motivo decidió hablar del abuso que vivió luego de varios años de haber culminado su romance: "Fue duro y fue como enfrentar una realidad de lo que viví, pero de verdad lo hice obviamente por amor a mí, por agarrarme de mí y decir 'no me tengo por qué quedar callada', y poderle dar esa fuera a muchas mujeres que lo necesitan, porque yo también me agarré de eso, me agarré de varias amigas o colegas que sufrieron por eso".

Por otro lado, la hermana de Fernanda y Regina Castro compartió también que se encuentra feliz y comprometida para llegar al altar con su pareja Pablo Bernot, cuya historia de amor es muy diferente a la que tuvo con su ex: "Fue una relación fea como lo conté en mi conferencia y como lo conté con Yordi, pero gracias a Dios hoy estoy muy contenta, estoy bien, estoy por casarme con el amor de mi vida. Hay que besar muchos sapos para encontrar al príncipe".

Finalmente, Sofía aprovechó para resaltar que tanto su papá como Angélica Rivera, así como sus hermanas, están encantados con su futura boda: "Mi mamá está muy contenta, está feliz con el compromiso, mi papá también, mis hermanas también están muy, muy contentas, yo soy la primera que se casa, entonces para todos es muy nuevo, pero lo estamos disfrutando mucho", expresó.

Crédito: Instagram @sofia_96castro

Fuente: Tribuna