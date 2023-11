Adrián Di Monte estremece a Televisa al llorar en VIDEO; su ex lo acusó de infiel y abusador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A solo unos días de estrenar su primer gran proyecto en Televisa, el actor mexicano Adrián di Monte se encuentra enfrentando una fuerte controversia debido a que recientemente se mostró destrozado y llorando ante las cámaras debido a las acusaciones que hizo su exesposa Sandra Itzel. Y es que la actriz y cantante explotó luego de que el famoso reveló que estaba saliendo con alguien más pese a que ellos seguían casados.

En ese momento, la guapa mujer rubia lo acusó de maltratarla psicológicamente y de serle infiel en varias ocasiones. A semanas de que surgiera esta controversia, este viernes 9 de noviembre el originario de Cuba apareció llorando en un video publicado su cuenta de Instagram: "No he dicho nada porque me considero un caballero y me he mantenido al margen de todo esto, pero ya esto me está afectando, me está afectando mi trabajo, me está afectando mi salud mental".

Adrián confesó que se había atrevido a hacer la publicación porque no tiene contacto con Sandra: "Estoy haciendo este video porque yo no puedo comunicarme contigo porque me bloqueaste, porque no tengo tú teléfono, porque tú mamá no me contesta, porque le diste mi número a un abogado que me está llamando. Asimismo, el galán afirmó que antes de la controversia mantenían una excelente relación, por lo que le sorprende el cambio de actitud de su expareja.

Ya esto me tiene mal, el hecho de que yo haga este video me da un oso terrible, hacer un video público para tratar de comunicarme contigo... vivimos a una cuadra… ¿por qué no hablar?, expusiste mensajes, expusiste discusiones de cuando éramos chavitos, cuando éramos niños, trapos sucios, has dicho cosas horribles de mí y yo por más que lo ignore, ya no lo puedo ignorar".

El actor de melodramas como La doble vida de Estela Carrillo, Cita a ciegas y Diseñando tu amor dijo que no entendía porqué Sandra Itzel lo estaba difamando, pues asegura que ellos tuvieron "una relación súper bonita de 10 años". Acto seguido, Adrián le reprochó a Sandra que esté inventando situaciones muy penosas: La gente que nos conoce a ti y a mí saben que esas cosas nunca pasaron entre nosotros. ¿Tuvimos discusiones?, sí tuvimos discusiones, como todas las parejas, pero ¿por qué haces?... ¡qué pinch... oso!... ¿por qué me haces esto?...".

Después, Di Monte se pronunció sobre los malos tratos que ejerció contra la famosa de 29 años mientras participaban en un reality de Televisa: "Sí, mi manera de ser, mi manera de decirte las cosas a lo mejor en Inseparables… sí, grité, pero gracias a esos gritos cuando ganaste la prueba de la carrera, tú me dijiste 'si no fuera por tus gritos, si no fuera por eso, no hubiéramos llegado a la final'". Además le reprochó a su exesposa que se olvide de todo lo que vivieron juntos:

Adrián di Monte explota contra su exesposa, Sandra Itzel

La gente sabe que desde que hace dos años nos separamos, y éramos cuates, éramos amigos, fuimos familia durante 10 años, ¿cómo puedes decirle a la gente que durante 10 años yo abusé?, ¿y todos los momentos bonitos que fueron más que los malos?, éramos familia, adoro a tu abuela, a tu mamá, a todo el mundo, tu mamá y yo tuvimos problemas como todas las suegras, pero eso no es razón para que hagas lo que estás haciendo".

Al respecto de su proceso de divorcio, el histrión dijo: "Yo fui a hacer lo del divorcio, busqué una compañía en Estados Unidos que se dedica a eso, no entendiste el papel, pero ¿cómo vas a decir que es fraudulento?... ¿por qué dices cosas que no son?, ¿qué quieres de mí?, ¿qué quieres lograr?, ¿por qué no podemos terminar esto tranquilos?". Finalmente, el artista de 33 años lamentó que las diferencias de su relación tengan que exponerse en público, sobre todo porque no conocen el trasfondo de la situación.

Asimismo, le pidió a su expareja hablar en privado para solucionar sus diferencias: "La gente juzga y juzga, yo no quería hacer un video así, porque a mí me cag... esto, yo nunca he estado involucrado en ningún put... chisme, lo que he hecho es trabajar... y sí, cuando éramos jovencitos se convirtió en una relación tóxica y estaba súper inmaduro, un pinch... escuincle pendej... y tonto, pero de eso a que sea verdad lo que estás diciendo que yo te violenté psicológicamente, tú y yo teníamos discusiones y la gente sabe cómo éramos como pareja".

