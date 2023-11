'Exatlón México': ¿Rojo o Azul? Conoce quién sería eliminado de la competencia de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el Exatlón México se encuentra dando mucho de que hablar y acaparando titulares, puesto a que como sucederá cada semana, ambos equipos, tanto los Rojos como los Azules, deberán de competir con todas sus energía para prevenir que uno de los suyos deba de irse de las playas de la República Dominicana. Lamentablemente uno no podrá salvarse y según recientes spoilers, quién sería el primer eliminado y que deberá de decirle adiós a la competencia de TV Azteca podría ser el famoso atleta, Ernesto Cazares.

Como se sabe, el pasado lunes 6 de noviembre se estrenó la nueva temporada del reality deportivo de la empresa del Ajusco, el cual cuenta con el regreso de las leyendas más famosas y queridas de temporadas pasadas, tales como Macky González, Mati Álvarez, Pato Araujo y el hermano de Aristeo Cazares, los cuales han estado por lo menos en tres temporadas pasadas. Pero, al igual que los deportistas expertos, los mezclaron con 'sangre nueva', por lo que junto a los rojos y azules, llegaron los oscuros, nuevos aspirantes con la camiseta y su short negro, que comenzaron para competir entre ellos mismos, obteniendo de esa manera su oportunidad dentro del Exatlón e integrarse a uno de los dos equipos.

Pero, una de las reglas que continúan de la misma manera por el momento, es la dinámica de las eliminaciones, debido a que se van a realizar competencias de supervivencia, en la cual los dos equipos van a luchar por ganar la serie y salvar a uno de sus elementos, por ejemplo, si este viernes 10 de noviembre los rojos ganan, será uno del equipo azul que se instalé en la zona de riesgo, dejando otras dos oportunidades para que remonten los azules o los colorados sigan dominando y manden a otros dos a la eliminación, e incluso podría haber uno del equipo de Heliud Pulido, haciendo mixto el duelo.

Y aunque será hasta la noche de este viernes 10 de octubre que se dispute la primera competencia por la supervivencia, en los cuales son los hombres los que están en riesgo de salir del reality deportivo, recientemente en redes sociales han salido a la luz que supuestamente serían los azules, equipo en el que se encuentra 'El Big Papi', quiénes van a perder todas las series, por lo que el duelo de eliminación sería enteramente de sus elementos y los colorados regresarían a la Villa 360 intactos una semana más, manteniendo aún la aplastante delantera que llevan.

Ante este hecho es que la Reina de los Spoilers, Keyla, y otras cuentas en las redes sociales han declarado que el primero en salir podría ser una de las leyendas, que se supone con su experiencia podría estar a salvo, sin embargo, aparentemente sería Ernesto el que no contaría con tanta suerte y sus habilidades deportistas no serían suficientes. Cabe mencionar que de igual manera afirman que otro hombre de su equipo que podría salir eliminado sería el famoso integrante de realitys, Jawy Méndez, pues su rendimiento no ha sido muy alto.

Fuente: Tribuna del Yaqui