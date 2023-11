José Manuel Figueroa demanda a Alicia Machado tras acusaciones de violencia en su contra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes públicos, el reconocido y famoso cantante del regional mexicano, José Manuel Figueroa, recientemente ante los medios de comunicación ha dejado muy en claro que piensa limpiar su nombre de la manera legal y justa, por lo que confirmó que demandó a la famosa actriz y reconocida exreina de belleza venezolana, Alicia Machado, después de que esta lanzara acusaciones de violencia en su contra en un reality show frente a millones de espectadores y otras celebridades.

Figueroa informó que ya entabló un proceso legal en contra de Machado, luego de que la venezolana aseguró en un reality show que el mexicano la agredió físicamente cuando eran pareja. El cantante explicó en conferencia de prensa que acudió ante las autoridades para que compruebe ante la ley lo que dijo públicamente de él: "Se está moviendo lo que se tiene que hacer legalmente, y pues sus declaraciones ya están hechas y derechas, entonces yo creo que más importante, tiene que presentar pues sus pruebas".

Acto seguido, el hijo del difunto cantante de regional mexicano, Joan Sebastian, reprochó que la actriz contara en el reality Secretos de las Indomables, que vivió un infierno mientras era su novia, pues presuntamente la golpeaba, señalando que: "Alicia durante tantos años me negó y solo salió, no para denunciarme frente a las leyes, como debe de ser, y le aplaudo que sea y que quiera ser bandera para la mujer violentada, es correcto y es válido… pero debe de hacerlo en forma, como debe de ser, no es primero los medios de comunicación, o peor todavía primero promocionar un programa, un reality, para que de esa forma ustedes se agarran de él y al final de cuentas no actuar legalmente".

Cambiando de tema, el intérprete revalidó que buscará ser reconocido legalmente como el compositor del tema Fruta Prohibida, a pesar de que en su momento supuestamente se la regaló a la famosa y muy querida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, señalando: "La canción siempre fue suya, esa es la neta, por supuesto que se la compuse a ella, por supuesto que las regalías siempre se las voy a dejar, como le dejé muchas regalías más del alma. Lo único que quiero es nada más mi reconocimiento como compositor, es lo único que pido".

Finalmente, José Manuel se pronunció sobre el reciente lanzamiento del tema A Mi Medida, que su medio hermano, el reconocido actor de novelas y también cantante de rancheras, Julián Figueroa, grabó al lado del también fallecido y querido cantante, Diego Verdaguer, expresando que a su parecer: "La verdad me gustó, sentí cosita la neta porque me hubiera encantado poder participar en ese disco", señalando que como hermanos que fueron, el honrar su memoria de esa manera había sido una gran alegría en su vida.

