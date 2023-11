José Manuel Figueroa estalla contra reportero de 'Chisme No Like' y abandona entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico cantante del regional mexicano, José Manuel Figueroa, recientemente se instaló en el centro del escándalo y está dando mucho de que hablar, debido a que en un evento público terminó muy molesto y estalló en contra de uno de los reporteros que fueron enviados por parte del programa de medios digitales, Chisme No Like, al cual le dijo que no le iba a dar ninguna declaración sobre absolutamente nada y abandonó la entrevista luciendo furioso y dejando a este y otros colegas colgados.

Como se sabe, desde hace varios meses que Figueroa se encuentra en el centro del escándalo, debido a que Alicia Machado, lo acusó de haberle dado una tremenda paliza que la dejó "rota" y "traumatizada", narrando que: "Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mi y me comienza a dar patadas. No pude gritar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados", además de señalar que supuestamente habría usado el poder que tenía entonces su padre, Joan Sebastián, para que no fuera denunciado.

Pero eso no fue todo, debido a que poco después de estos señalamientos salió el rumor de que habría terminado su compromiso con la famosa presentadora y actriz, Marie Claire Harp, y aunque aparentemente el motivo habría sido por Alicia y lo que dijo sobre su golpiza, pero, poco después, en Chisme No Like comenzaron a declarar que el verdadero motivo fueron infidelidades por parte de Figueroa, el cual supuestamente habría tenido hasta tríos y muchos otros problemas que habrían generado esta separación y dañando más la reputación de José Manuel.

José Manuel Figueroa. Internet

Y aunque los señalamientos fueron severos, el exnovio de Ninel Conde se mantuvo en silencio, pero, durante un evento la noche del pasado jueves 9 de noviembre, no pudo evitar demostrar que de su vida estaban vetados todos los que tuvieran que ver con el programa de Javier Ceriani y Elisa Beristain, pues cuando uno de sus reporteros comenzó a hacerle preguntas sobre estos tríos, su separación y demás, José Manuel le preguntó de donde era y cuando le dijo, este señaló que se acababa la entrevista y que no daría más declaraciones, así que simplemente se fue.

Pocos minutos después, el resto de los elementos de la prensa volvieron a abordarlo y conseguir que hablara, a lo que este dejó en claro que él era un hombre acostumbrado y que soportaba todos los ataques en su contra, pero que cuando se iban contra gente que no tenía nada que ver le dolía, especialmente si se trata de la presentadora de Bandamax, pues la ama y prefiere que no la estén atacando y que tampoco la difamen con chismes que no van y que en todo caso solamente deberían de afectarlo a él y no ha nadie más.

Fuente: Tribuna del Yaqui