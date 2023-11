Joven deja en shock a TV Azteca al confirmar que fue novio de Daniel Bisogno; así se enamoró

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras que el conductor Daniel Bisogno hace frente a una severa crisis de salud, varios escándalos giran a su alrededor y el más reciente tiene qué ver con su situación sentimental. Resulta que el también actor y empresario de nueva cuenta fue sacado del clóset y no solamente eso pues su supuesto último novio, el influencer Julio Ayala, decidió ventilar algunos detalles de su relación sentimental.

Como es bien sabido, el llamado 'Muñeco' siempre ha enfrentado rumores sobre ser gay pero él en más de una ocasión ha declarado que no tiene porqué confirmar sus preferencias al público, ya que considera que es totalmente ajeno a su carrera artística. Sin embargo, recientemente su última expareja confirmó su homosexualidad haciendo una reveladora confesión en entrevista con el programa Chisme no Like.

Elisa Beristain y Javier Ceriani iniciaron la nota compartiendo que Daniel había terminado a Julio Ayala porque creyó que él les había filtrado detalles de sus preferencias pero aclararon que el informante fue otra persona. Después contactaron al originario de Venezuela para preguntarle al respecto y este confirmó que era verdad que ya no estaban juntos: "Que yo sepa no ha salido nada que hemos terminado, no hubo una terminación, solamente ya no estamos, ya siento que pasó lo que pasó y punto", dijo en llamada telefónica.

Después, Julio fue cuestionado sobre por qué motivo se dio su ruptura con Bisogno y así respondió: "No sé, se acabó y punto, siento que no tengo nada qué decir, cuando las cosas no salen, no salen y cuando algo acaba es porque viene algo nuevo". Además le preguntaron si era verdad que el conductor de Ventaneando le quitó todo lo que le compró mientras estaban saliendo: "No puedo responder".

Daniel Bisogno y su supuesto exnovio

Además la reportera le preguntó a Ayala que si cómo acabó enamorado de Bisogno pese a la diferencia de edades y él dijo: "Para mí fue como 'wow, no sé quién es, ¿por qué es famoso, por qué le pedirán fotos?, yo no había visto en la televisión realmente quién era". Luego le preguntaron al joven si ya había abandonado la casa de Daniel y dijo que sí, pero luego trató de retractarse: "No vivíamos juntos, solo estaba ahí de paso".

Finalmente, la entrevistadora preguntó a Julio si su exnovio ya tenía la fecha para el trasplante de hígado que supuestamente necesita y así respondió: "Ahorita está excelente de salud, pero equis, todo salió super bien". Cabe resaltar que hasta el momento ni Daniel ni sus compañeros del programa Ventaneando han respondido a estas nuevas declaraciones en su contra pero se espera que lo haga pronto.

Fuente: Tribuna