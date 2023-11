Kylie Jenner presenta a su nuevo compañero canino 'Moo Pants' a sus millones de seguidores

Comparta este artículo

Los Ángeles, California - Kylie Jenner, la empresaria y estrella de reality de 26 años, sorprendió a sus 539 millones de seguidores en redes sociales al anunciar la adopción de un nuevo miembro canino en su familia: un perro salchicha rucio llamado 'Moo Pants'. La magnate del maquillaje compartió la noticia a través de un video en TikTok, donde se le veía acunando a su adorable cachorro mientras sincronizaba los labios con la canción My Love Mine All Mine de Mitski. En el video, Kylie expresó su entusiasmo, escribiendo: "Está por encima de mí".

Con esta adición, Kylie Jenner ahora tiene ocho perros en total, incluyendo sus siete galgos italianos. Sin embargo, este nuevo miembro podría traerle complicaciones, ya que en el condado de Los Ángeles solo se permiten cuatro perros por hogar, a menos que sea una instalación de animales con licencia.

Kylie y su perrito

El perro salchicha rucio, una raza de sabueso alemán, es conocido por su inteligencia, cariño, vigilancia, juguetonería y terquedad. Kylie compartió algunos momentos divertidos con 'Moo Pants' en el video, luchando de manera juguetona con el cachorro mordedor.

La estrella de The Kardashians también comparó a 'Moo Pants' con otro perro salchicha rucio, Hershula Richie, que fue adoptado por Scott Disick para su entonces novia, Sofia Richie Grainge. Aunque Sofia no ha publicado nada sobre su perro desde noviembre de 2022, Kylie parece estar emocionada con la llegada de su propio compañero canino.

Kylie Jenner

En cuanto a su vida personal, Kylie Jenner, madre de dos hijos (Stormi, de cinco años, y Aire, de 21 meses), ha estado ocupada promocionando el segundo lanzamiento de su nueva línea de ropa, Khy. La colección incluirá catsuits y plumíferos en tonos azul cobalto, negro y piedra, diseñados por el dúo creativo de Entire Studios, Sebastian Hunt y Dylan Richards.

Mientras tanto, Kylie se prepara para apoyar a su novio, Timothée Chalamet, en su segundo trabajo como anfitrión en Saturday Night Live. La pareja fue vista por última vez en el WSJ. Innovators Awards en el MoMA de Manhattan el 1 de noviembre. Aunque los informes sugieren que se conocieron en 2019, su relación se hizo pública en los últimos meses.

Además de sus proyectos personales, Kylie Jenner continúa siendo la productora ejecutiva y estrella de la cuarta temporada de 10 episodios de The Kardashians, que se transmite los jueves en Hulu. El spin-off de Keeping Up with the Kardashians ganó el trofeo a la mejor serie de docu-reality en los MTV Movie & TV Awards 2023 el 7 de mayo.

Fuente: Tribuna