¿Luis Miguel será detenido? Aracely Arámbula demanda al 'Sol' y lo imputan por este delito

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas se han manejado muchas versiones sobre el pleito legal que tienen Aracely Arámbula y Luis Miguel debido al incumplimiento de pensión del cantante con los hijos que tiene con la actriz mexicana. Recientemente salió a la luz que la conocida 'Chule' ya denunció penalmente a su expareja y por ello 'El Sol de México' tendrá que presentarse ante las autoridades mexicanas.

A días de que el intérprete de canciones como La Incondicional regrese a México para su tour de conciertos, trascendió que el cantante tendrá que presentarse ante la Fiscalía General por la demanda que la originaria de Chihuahua interpuso en su contra. De acuerdo con el documento presentado por Addis Tuñón en De Primera Mano, Arámbula ya procedió legalmente en contra del padre de sus hijos por presuntamente no cumplir con el pago de la pensión alimenticia de los menores.

Según la información otorgada, la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya informó a Luis Miguel que está citado en calidad de "imputado", lo que quiere decir que es sospechoso de haber cometido un delito, sin necesidad de que existan pruebas. Hasta el momento y por cuestiones de privacidad no se ha revelado la fecha en que el cantante tendrá que acudir a su cita en la Fiscalía.

Las autoridades señalan al padre de Michelle Salas por el presunto atentado contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de los menores Miguel y Daniel, sus descendientes. Asimismo, se refirió que la notificación para el intérprete de Ahora te puedes marchar fue enviada el 6 de noviembre, por lo que se contempla que durante su gira por México se presente ante la Fiscalía capitalina.

Esta información se difundió luego de que en días pasados se dijo que 'Luismi' habría pagado más de 27 millones de pesos para cubrir la deuda que ha acumulado desde 2019 por no pagar la pensión de los ahora adolescentes. Hay que recordar que se reportó que los artistas intentaron llegar a este acuerdo para no escalar el caso ante los tribunales; sin embargo, no habrían logrado calcular un monto y, por tanto, Arámbula procedió con la denuncia, pese a que el artista le depositó una fuerte cifra.

Cabe mencionar que en días pasados se informó que Luis Miguel hizo una donación de 10 millones de pesos para ayudar a las personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco. Esta situación generó decenas de críticas para el cantante ya que los internautas cuestionaron que hiciera esta labor altruista cuando pasó años sin pagar la pensión de sus hijos y sobre todo, sin siquiera convivir con ellos.

