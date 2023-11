¿Luto en la música? Fans temen lo peor tras hospitalización de Paquita la el Barrio: "Falleció"

Comparta este artículo

Xalapa, Veracruz.- La noche del pasado jueves, 9 de noviembre, trascendió la noticia de que la afamada cantante, Paquita la del Barrio, fue hospitalizada, lo que provocó que varios medios de comunicación, así como los propios fanáticos de la legendaria intérprete se alarmaran, especialmente porque la salud de la famosa se ha ido deteriorando con el paso de los años, al grado en el que prácticamente no puede mantenerse de pie, por lo que la mayoría de sus shows los da sentada.

Inicialmente, se llegó a decir que Paquita se encontraba delicada en un nosocomio de Veracruz y no fue sino hasta horas más tarde que la agencia encargada de representar a Francisca Viveros Barradas (nombre real de la cantante) emitió un comunicado para aclarar que no había nada que temer puesto, en efecto, la estrella musical estaba en un centro médico, pero no por afectaciones de su salud, sino porque tenía programado un procedimiento ocular.

Según lo declarado por la agencia, la intérprete de éxitos como Tres veces te engañé, Ni tú ni yo y Azul celeste, tuvo que ser operada desde el pasado lunes, 6 de noviembre, pero se vio obligada a posponer su cirugía porque debía presentarse a la Feria de Tlaxcala. Asimismo, confirmaron que la celebridad estaría presente en el espectáculo del Festival Bésame el próximo 2 de diciembre, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Fans vuelven tendencia a Paquita la del Barrio y hasta anuncian su muerte

Pese a todo lo mencionado anteriormente, parece ser que los fans de la cantante no se han dado por enterados de que la famosa está bien, puesto el nombre de Paquita la del Barrio no tardó en convertirse en tendencia a través de X (red social anteriormente conocida como Twitter), puesto el meme de Adela Micha, en el que se le ve diciendo: "No tarda en morirse, ¿eh?" inundó a la mencionada aplicación adquirida por Elon Musk, pero no fue solo eso, ya que otros más declararon que la famosa se habría muerto, pero aún no daban la noticia.

Mientras que otras personas llegaron a mencionar que Paquita la del Barrio no podía perder la vida, al menos hasta que realizara una colaboración con Bizarrap, productor originario de Argentina que es utilizado como meme por los usuarios de Internet, después de que el artista lanzara su exitosa colaboración con Shakira, Session 53. En tanto, otros usuarios le pidieron a la muerte que, en lugar de llevarse a la cantante, tomara la vida del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes: Tribuna