Regina Murguía llega a 'VLA' y da contundente mensaje a critica a baile en los 90's Pop Tour

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante, Regina Murguía, recientemente volvió a acaparar los reflectores por su manera tan "floja de moverse" sobre el escenario, pues después de las severas criticas que ha recibido junto al resto de sus colegas de los 90's Pop Tour, a través de una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, no ha dudado en ponerle un alto a todos los haters que han dejado su mordaz opinión al respecto, dejando un contundente mensaje a todos ellos.

Como se sabe, hace varias semanas que las JNS, los Kabah y todos los pertenecientes a los 90's, han estado dando mucho de que hablar, puesto a que miles han criticado a todos los participantes de este concepto musical por su "aflojerada manera de bailar", pues a través de redes sociales circuló un video de su coreografía durante una presentación en el que los destrozaron, incluso en el matutino de Imagen TV declararon que era evidente su flojera y que Mariana Ochoa tenía razón en lo del shot de energía, dado a que parecían que estaban bailando en cámara lenta el tema Thriller.

Ante este hecho, varios de los integrantes que estaban sobre ese escenario han salido para dar una respuesta a estas feroces criticas, en las cuales incluso les han señalado que ya deberían de retirarse, señalando que en ese video los agarraron en un momento en que todo pesaba, pues para empezar el escenario era mucho más pequeño. Pero no todos se ha tomado la situación a pecho, pues los cantante, Ari Borovoy y María Karunna, elemento de Calo, aprovecharon esta 'publicidad' para hacer un breve comercial y anunciar el regreso de otro músico de la época.

Y ahora, la encargada de hablar al respecto fue Murguía, la cual se mostró mucho más en calma que sus colegas, como Karla Díaz que respondió enfurecida a estos cuestionamientos, señalando que ella consideraba que la gente simplemente no entiende que es muy desgastante estar sobre el escenario, señalando que ya tenían más de 40 canciones que interpretaban y bailan, lo que se traducía a alrededor de dos horas y media bailando y cantando, agregando que no estaba justificando a nadie, pero que con tantas horas de show era lógico que en un momento no los tomaran en su mejor momento.

Tras esto, dejo muy en claro que a ella no le preocupaban mucho el que le lanzaran hate en las redes sociales y mandó buenas vibras para todos. Finalmente, cambiando de tema de manera radical, habló con respecto al tema de su maternidad y si es que estaba en planes de pronto formar una familia, esta declaró que está en un punto de su vida en el que en verdad se cuestiona si es que ella es lo que desea, el tener hijos, pues analizándolo ella aún no se siente como preparada para traer al mundo a un niño, por lo que aún no podía darse una respuesta al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui