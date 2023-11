Revelan que Robert Kardashian quería casarse con Priscilla Presley ¿ella le correspondió?

Comparta este artículo

Los Ángeles, California - Nuevos detalles sobre la relación entre el fallecido abogado y padre de Kim Kardashian, Robert Kardashian, y la ex esposa de Elvis Presley, Priscilla Presley, han salido a la luz, revelando un capítulo poco conocido en la vida del patriarca de la famosa familia Kardashian.

Según el autor Jerry Oppenheimer, quien previamente había abordado esta relación en su libro de 2017 The Kardashians: An American Drama, Robert Kardashian estaba profundamente enamorado de Priscilla Presley en la década de 1970. Oppenheimer compartió en una entrevista con el medio Page Six que Robert "quería casarse con ella y tener hijos con ella. Esa era definitivamente su esperanza, su plan", basándose en la información proporcionada por Joni Migdal, una amiga cercana de ambos.

Robert y Priscilla

La relación entre Robert y Priscilla tomó un giro diferente cuando, después de separarse, Priscilla le expresó a Robert que no se casaría con nadie más hasta que Elvis Presley, su exesposo, falleciera. Este evento finalmente ocurrió en 1977. Migdal afirmó que Priscilla le comunicó a Robert: "Mira, no me voy a casar con nadie hasta que Elvis muera". Sin embargo, sus razones para no volver a casarse se extendieron más allá de la vida de su exesposo. "Para ser honesta contigo, nunca quise casarme después de él. Nunca tuve ningún deseo", confesó. "Nadie podría igualarlo".

A pesar de este giro en la relación, Robert Kardashian encontró el amor nuevamente y se casó con Kris Jenner en 1978, dando lugar a la famosa familia Kardashian-Jenner. En cuanto a Priscilla, después de su separación de Elvis, tuvo relaciones posteriores con varios hombres, incluyendo al instructor de karate Mike Stone y al modelo Michael Edwards, pero con ninguno decidió volver a casarse

Estas anécdotas emergen después de que Priscilla Presley afirmara recientemente que Elvis Presley no deseaba que ella volviera a casarse después de su divorcio en 1973. Durante una sesión de preguntas y respuestas en el South Point Casino de Las Vegas, Priscilla compartió su preocupación por los sentimientos de su difunto esposo y declaró que no se casaría con otro hombre mientras Elvis estuviera vivo.

La película Priscilla, escrita y dirigida por Sofia Coppola, ha arrojado luz sobre la tumultuosa relación entre Priscilla y Elvis. La cinta destaca aspectos controvertidos, incluido el cortejo temprano de Elvis a Priscilla, que algunos críticos han descrito como "grooming".

Estas revelaciones ofrecen una perspectiva más profunda sobre las complejas relaciones personales en la vida de figuras públicas, dejando a los seguidores intrigados por los detalles poco conocidos de la historia de la familia Kardashian y sus conexiones con la era dorada del rock and roll.

Fuente: Tribuna